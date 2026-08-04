Власти продолжат поддержку туротрасли в Крыму, заявил Мишустин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Туристической отрасли в Крыму и Севастополе в этом году пришлось непросто, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
- Правительство направило 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристических организаций на полуострове и планирует продолжать эту работу.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Туристической отрасли в Крыму и Севастополе пришлось непросто в этом году, власти продолжат оказывать поддержку отрасли на полуострове, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин во вторник собрал в Горно-Алтайске совещание по развитию туристической отрасли в России.
"Отдельно хочу остановиться на ситуации с туризмом на Крымском полуострове. Организациям этой отрасли в Крыму и Севастополе в этом году пришлось непросто", - констатировал премьер.
Мишустин напомнил, что кабмин направил 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристических организаций на полуострове, чтобы там были сохранены рабочие коллективы, а предприятия могли продолжить ведение бизнеса.
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"Будем эту работу продолжать" - подчеркнул глава российского кабмина.
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В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.
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