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Власти продолжат поддержку туротрасли в Крыму, заявил Мишустин - РИА Новости, 04.08.2026
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Туризм
 
08:17 04.08.2026 (обновлено: 08:19 04.08.2026)
Власти продолжат поддержку туротрасли в Крыму, заявил Мишустин

Мишустин: туротрасли в Крыму пришлось непросто, власти продолжат поддержку

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Туристической отрасли в Крыму и Севастополе в этом году пришлось непросто, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
  • Правительство направило 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристических организаций на полуострове и планирует продолжать эту работу.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Туристической отрасли в Крыму и Севастополе пришлось непросто в этом году, власти продолжат оказывать поддержку отрасли на полуострове, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин во вторник собрал в Горно-Алтайске совещание по развитию туристической отрасли в России.
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"Отдельно хочу остановиться на ситуации с туризмом на Крымском полуострове. Организациям этой отрасли в Крыму и Севастополе в этом году пришлось непросто", - констатировал премьер.
Мишустин напомнил, что кабмин направил 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристических организаций на полуострове, чтобы там были сохранены рабочие коллективы, а предприятия могли продолжить ведение бизнеса.
«
"Будем эту работу продолжать" - подчеркнул глава российского кабмина.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что действия ВСУ, направленные на причинение ущерба российскому энергетическому сектору, связаны с попытками противника, в том числе, сорвать курортный сезон на юге страны, в том числе в Крыму.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.
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ТуризмРеспублика КрымСевастопольРоссияМихаил Мишустин
 
 
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