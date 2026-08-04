Власти продолжат поддержку туротрасли в Крыму, заявил Мишустин

Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото

Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму

Краткий пересказ от РИА ИИ Туристической отрасли в Крыму и Севастополе в этом году пришлось непросто, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство направило 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристических организаций на полуострове и планирует продолжать эту работу.

ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Туристической отрасли в Крыму и Севастополе пришлось непросто в этом году, власти продолжат оказывать поддержку отрасли на полуострове, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин во вторник собрал в Горно-Алтайске совещание по развитию туристической отрасли в России

"Отдельно хочу остановиться на ситуации с туризмом на Крымском полуострове. Организациям этой отрасли в Крыму и Севастополе в этом году пришлось непросто", - констатировал премьер.

Мишустин напомнил, что кабмин направил 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристических организаций на полуострове, чтобы там были сохранены рабочие коллективы, а предприятия могли продолжить ведение бизнеса.

« "Будем эту работу продолжать" - подчеркнул глава российского кабмина.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что действия ВСУ, направленные на причинение ущерба российскому энергетическому сектору, связаны с попытками противника, в том числе, сорвать курортный сезон на юге страны, в том числе в Крыму.