Мишустин поддержал введение новых профессий для туротрасли

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение Минобрнауки РФ о введении новых профессий в перечень специальностей в сфере сервиса и туризма.

Министр образования и науки Валерий Фальков указал на «суррогатные формы» обучения в сфере подготовки кадров для туротрасли.

Михаил Мишустин призвал называть вещи своими именами и гордиться соответствующей профессией.

ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение министерства образования и науки РФ по профстандарту в сфере сервиса и туризма, которое предполагает введение новых профессий в перечень специальностей.

Председатель правительства в Горно-Алтайске провел совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России . На совещании министр образования и науки Валерий Фальков указал на "суррогатные формы" обучения в сфере подготовки кадров для туротрасли.

"Сегодня у нас шеф-поваров готовят по направлению менеджмент. Просто надо ввести новую специальность, мы ее в перечне специальностей и направлений учтем и всю эту работу предусмотрим, сделаем", - сказал Фальков.

Подводя итоги совещания Мишустин призвал учесть предложение Минобрнауки.