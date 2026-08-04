Мишустин поддержал введение новых профессий для туротрасли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение Минобрнауки РФ о введении новых профессий в перечень специальностей в сфере сервиса и туризма.
- Министр образования и науки Валерий Фальков указал на «суррогатные формы» обучения в сфере подготовки кадров для туротрасли.
- Михаил Мишустин призвал называть вещи своими именами и гордиться соответствующей профессией.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение министерства образования и науки РФ по профстандарту в сфере сервиса и туризма, которое предполагает введение новых профессий в перечень специальностей.
Председатель правительства в Горно-Алтайске провел совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России. На совещании министр образования и науки Валерий Фальков указал на "суррогатные формы" обучения в сфере подготовки кадров для туротрасли.
"Сегодня у нас шеф-поваров готовят по направлению менеджмент. Просто надо ввести новую специальность, мы ее в перечне специальностей и направлений учтем и всю эту работу предусмотрим, сделаем", - сказал Фальков.
Подводя итоги совещания Мишустин призвал учесть предложение Минобрнауки.
"Конечно, вот эти все неразберихи с менеджерами в виде шеф-поваров и так далее надо заканчивать, и называть вещи своими именами, а профессионалом соответствующей профессией, и гордиться этой профессией", - сказал Мишустин.