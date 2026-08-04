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Мишустин поддержал введение новых профессий для туротрасли - РИА Новости, 04.08.2026
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10:41 04.08.2026
Мишустин поддержал введение новых профессий для туротрасли

Мишустин поддержал введение новых профессий в перечень для туротрасли

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание "О развитии туризма и индустрии гостеприимства в РФ"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание О развитии туризма и индустрии гостеприимства в РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание "О развитии туризма и индустрии гостеприимства в РФ"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение Минобрнауки РФ о введении новых профессий в перечень специальностей в сфере сервиса и туризма.
  • Министр образования и науки Валерий Фальков указал на «суррогатные формы» обучения в сфере подготовки кадров для туротрасли.
  • Михаил Мишустин призвал называть вещи своими именами и гордиться соответствующей профессией.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение министерства образования и науки РФ по профстандарту в сфере сервиса и туризма, которое предполагает введение новых профессий в перечень специальностей.
Председатель правительства в Горно-Алтайске провел совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России. На совещании министр образования и науки Валерий Фальков указал на "суррогатные формы" обучения в сфере подготовки кадров для туротрасли.
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"Сегодня у нас шеф-поваров готовят по направлению менеджмент. Просто надо ввести новую специальность, мы ее в перечне специальностей и направлений учтем и всю эту работу предусмотрим, сделаем", - сказал Фальков.
Подводя итоги совещания Мишустин призвал учесть предложение Минобрнауки.
"Конечно, вот эти все неразберихи с менеджерами в виде шеф-поваров и так далее надо заканчивать, и называть вещи своими именами, а профессионалом соответствующей профессией, и гордиться этой профессией", - сказал Мишустин.
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