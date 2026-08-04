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Мишустин поручил повысить доступность особо охраняемых природных зон - РИА Новости, 04.08.2026
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10:39 04.08.2026 (обновлено: 10:40 04.08.2026)
Мишустин поручил повысить доступность особо охраняемых природных зон

Мишустин поручил проработать транспортную доступность охраняемых природных зон

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание "О развитии туризма и индустрии гостеприимства в РФ" на территории всесезонного курорта "Манжерок"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание О развитии туризма и индустрии гостеприимства в РФ на территории всесезонного курорта Манжерок - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание "О развитии туризма и индустрии гостеприимства в РФ" на территории всесезонного курорта "Манжерок"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин поручил проработать возможность обеспечения транспортной доступности особо охраняемых природных зон.
  • Также поставлена задача продумать онлайн-оформление разрешений на посещение таких территорий.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать возможность обеспечения транспортной доступности особо охраняемых природных зон, а также онлайн-оформления разрешений на их посещение.
Председатель правительства в Горно-Алтайске провел совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России.
"Надо, конечно, определить приоритетные особо охраняемые природные территории, которым сегодня трудно добраться и проработать возможность повышения транспортной доступности к ним, а также оформления онлайн-разрешения на их посещения", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание О развитии туризма и индустрии гостеприимства в РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
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ОбществоРоссияМихаил МишустинГорно-Алтайск
 
 
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