Мишустин поручил повысить доступность особо охраняемых природных зон

ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать возможность обеспечения транспортной доступности особо охраняемых природных зон, а также онлайн-оформления разрешений на их посещение.

"Надо, конечно, определить приоритетные особо охраняемые природные территории, которым сегодня трудно добраться и проработать возможность повышения транспортной доступности к ним, а также оформления онлайн-разрешения на их посещения", - сказал Мишустин.