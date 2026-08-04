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Мишустин поручил проработать стажировки для подготовки кадров в туризме - РИА Новости, 04.08.2026
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10:03 04.08.2026
Мишустин поручил проработать стажировки для подготовки кадров в туризме

Мишустин поручил проработать организацию стажировок для туристической отрасли

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание "О развитии туризма и индустрии гостеприимства в РФ"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание О развитии туризма и индустрии гостеприимства в РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание "О развитии туризма и индустрии гостеприимства в РФ"
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать возможность организации стажировок педагогов в туристической отрасли для подготовки кадров.
Председатель правительства в Горно-Алтайске провел совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России.
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"Нужно рассмотреть механизмы регулярных стажировок педагогов профессионального образования в этом секторе, и совместно с представителями туристической отрасли в рамках рабочей группы вырабатывать соответствующие решения", - сказал Мишустин на совещании.
Премьер-министр отметил, что студенты колледжей и вузов должны получать актуальные знания и навыки, что в свою очередь требует постоянного обновления компетенций преподавателей и участия компаний в этом.
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РоссияГорно-АлтайскМихаил Мишустин
 
 
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