Мишустин поручил проработать стажировки для подготовки кадров в туризме

"Нужно рассмотреть механизмы регулярных стажировок педагогов профессионального образования в этом секторе, и совместно с представителями туристической отрасли в рамках рабочей группы вырабатывать соответствующие решения", - сказал Мишустин на совещании.

Премьер-министр отметил, что студенты колледжей и вузов должны получать актуальные знания и навыки, что в свою очередь требует постоянного обновления компетенций преподавателей и участия компаний в этом.