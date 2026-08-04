Мишустин поручил проработать стажировки для подготовки кадров в туризме

ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать возможность организации стажировок педагогов в туристической отрасли для подготовки кадров.
Председатель правительства в Горно-Алтайске провел совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России.
"Нужно рассмотреть механизмы регулярных стажировок педагогов профессионального образования в этом секторе, и совместно с представителями туристической отрасли в рамках рабочей группы вырабатывать соответствующие решения", - сказал Мишустин на совещании.
Премьер-министр отметил, что студенты колледжей и вузов должны получать актуальные знания и навыки, что в свою очередь требует постоянного обновления компетенций преподавателей и участия компаний в этом.