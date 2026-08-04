Мишустин подчеркнул важность качественной инфраструктуры в туризме

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России.

Мишустин отметил важность создания качественной и доступной инфраструктуры в сфере туризма.

ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Важно и дальше создавать в России качественную и доступную инфраструктуру в сфере туризма, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Председатель правительства в Горно-Алтайске проводит совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России

"Очень важно и дальше создавать качественную и доступную инфраструктуру", - сказал Мишустин на совещании.