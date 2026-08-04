Мишустин подчеркнул важность качественной инфраструктуры в туризме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России.
- Мишустин отметил важность создания качественной и доступной инфраструктуры в сфере туризма.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Важно и дальше создавать в России качественную и доступную инфраструктуру в сфере туризма, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Председатель правительства в Горно-Алтайске проводит совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России.
"Очень важно и дальше создавать качественную и доступную инфраструктуру", - сказал Мишустин на совещании.
Глава кабмина отметил, что отечественная туристическая отрасль динамично развивается, становится более разнообразной, ориентированной на людей всех возрастов, уровней дохода, сфер интересов.