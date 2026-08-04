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Мишустин подчеркнул важность качественной инфраструктуры в туризме - РИА Новости, 04.08.2026
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08:29 04.08.2026
Мишустин подчеркнул важность качественной инфраструктуры в туризме

Мишустин подчеркнул важность создания качественной инфраструктуры в туризме

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России.
  • Мишустин отметил важность создания качественной и доступной инфраструктуры в сфере туризма.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Важно и дальше создавать в России качественную и доступную инфраструктуру в сфере туризма, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Председатель правительства в Горно-Алтайске проводит совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России.
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"Очень важно и дальше создавать качественную и доступную инфраструктуру", - сказал Мишустин на совещании.
Глава кабмина отметил, что отечественная туристическая отрасль динамично развивается, становится более разнообразной, ориентированной на людей всех возрастов, уровней дохода, сфер интересов.
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Горно-АлтайскРоссияМихаил Мишустин
 
 
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