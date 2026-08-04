В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Геленджик

Краткий пересказ от РИА ИИ При атаке БПЛА в Архипо-Осиповке 21 человек, включая троих детей, находится на стационарном лечении в больницах Геленджика и Краснодара.

Состояние девяти пострадавших, в том числе двоих детей, остается тяжелым.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Двадцать один пострадавший при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке находится в больницах Геленджика и Краснодара, состояние девяти из них остается тяжелым, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

« "На стационарном лечении в больницах Геленджика Краснодара находится 21 пострадавший при атаке БПЛА укронацистов в Архипо-Осиповке, в том числе трое детей. Состояние девяти пострадавших, в том числе двоих детей, остается тяжелым", - сказал Кузнецов.

Он добавил, что пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь, проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров, в ходе которых выработана тактика лечения.

"Еще 37 пострадавших, включая 9 детей, получили амбулаторную медицинскую помощь", - уточнил Кузнецов.