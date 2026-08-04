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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Геленджик - РИА Новости, 04.08.2026
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10:30 04.08.2026 (обновлено: 10:33 04.08.2026)
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Геленджик

В больницах Геленджика и Краснодара находится 21 пострадавший при атаке БПЛА

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкКоридор в операционном блоке больницы
Коридор в операционном блоке больницы - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Коридор в операционном блоке больницы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке БПЛА в Архипо-Осиповке 21 человек, включая троих детей, находится на стационарном лечении в больницах Геленджика и Краснодара.
  • Состояние девяти пострадавших, в том числе двоих детей, остается тяжелым.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Двадцать один пострадавший при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке находится в больницах Геленджика и Краснодара, состояние девяти из них остается тяжелым, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
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"На стационарном лечении в больницах Геленджика и Краснодара находится 21 пострадавший при атаке БПЛА укронацистов в Архипо-Осиповке, в том числе трое детей. Состояние девяти пострадавших, в том числе двоих детей, остается тяжелым", - сказал Кузнецов.
Он добавил, что пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь, проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров, в ходе которых выработана тактика лечения.
"Еще 37 пострадавших, включая 9 детей, получили амбулаторную медицинскую помощь", - уточнил Кузнецов.
В понедельник утром губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Среди погибших трое детей.
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