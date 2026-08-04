С помощью цифрового ID в "Максе" можно будет подтверждать статус студента

Краткий пересказ от РИА ИИ Подростки старше 14 лет смогут подтверждать статус студента или наличие справки об инвалидности с помощью цифрового ID на национальной платформе «Макс».

Цифровой ID действует наравне с бумажными документами и может быть использован для получения льгот, например, для прохода в вузы, получения скидок в музеях и кинотеатрах, оформления льготных проездных.

Для создания цифрового ID на платформе «Макс» необходима подтвержденная учетная запись «Госуслуг».

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Подростки старше 14 лет смогут подтверждать статус студента или наличие справки об инвалидности с помощью цифрового ID на национальной платформе "Макс", он действует наравне с бумажными документами и использовать его можно по желанию, рассказало Минцифры.

"Возможности цифрового ID в "Максе" расширены. Подростки старше 14 лет смогут подтверждать статус студента или наличие справки об инвалидности с помощью цифрового ID в мессенджере "Макс". Он действует наравне с бумажными документами, использовать его можно по желанию", - говорится в сообщении ведомства в его канале в " Максе ".

Отмечается, что применять цифровой ID можно только для получения положенных льгот. Например, его можно будет использовать в ряде вузов - для прохода в здание, в музеях, кинотеатрах - для получения скидок и подтверждения возраста, а также в транспорте - при оформлении льготных проездных.

Минцифры напомнило, чтобы создать ID на национальной платформе, необходимо открыть раздел "Цифровой ID", нажать кнопку "Создать QR", предоставить согласие на обработку персональных данных и придумать pin-код для входа.

"После регистрации цифрового ID в карточке пользователя отобразится информация с "Госуслуг" о статусе студента, курс обучения, название учебного заведения либо статус инвалида. Эта информация не будет передаваться на устройство проверяющего, данные защищены", - прокомментировало ведомство.