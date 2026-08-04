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С помощью цифрового ID в "Максе" можно будет подтверждать статус студента - РИА Новости, 04.08.2026
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16:06 04.08.2026
С помощью цифрового ID в "Максе" можно будет подтверждать статус студента

Минцифры: цифровым ID в "Максе" можно будет подтверждать статус студента

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подростки старше 14 лет смогут подтверждать статус студента или наличие справки об инвалидности с помощью цифрового ID на национальной платформе «Макс».
  • Цифровой ID действует наравне с бумажными документами и может быть использован для получения льгот, например, для прохода в вузы, получения скидок в музеях и кинотеатрах, оформления льготных проездных.
  • Для создания цифрового ID на платформе «Макс» необходима подтвержденная учетная запись «Госуслуг».
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Подростки старше 14 лет смогут подтверждать статус студента или наличие справки об инвалидности с помощью цифрового ID на национальной платформе "Макс", он действует наравне с бумажными документами и использовать его можно по желанию, рассказало Минцифры.
"Возможности цифрового ID в "Максе" расширены. Подростки старше 14 лет смогут подтверждать статус студента или наличие справки об инвалидности с помощью цифрового ID в мессенджере "Макс". Он действует наравне с бумажными документами, использовать его можно по желанию", - говорится в сообщении ведомства в его канале в "Максе".
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Отмечается, что применять цифровой ID можно только для получения положенных льгот. Например, его можно будет использовать в ряде вузов - для прохода в здание, в музеях, кинотеатрах - для получения скидок и подтверждения возраста, а также в транспорте - при оформлении льготных проездных.
Минцифры напомнило, чтобы создать ID на национальной платформе, необходимо открыть раздел "Цифровой ID", нажать кнопку "Создать QR", предоставить согласие на обработку персональных данных и придумать pin-код для входа.
"После регистрации цифрового ID в карточке пользователя отобразится информация с "Госуслуг" о статусе студента, курс обучения, название учебного заведения либо статус инвалида. Эта информация не будет передаваться на устройство проверяющего, данные защищены", - прокомментировало ведомство.
Цифровой ID в "Максе" - аналог бумажных документов на национальной платформе. С его помощью удобно подтверждать возраст или получать льготы. Для его создания нужна подтвержденная учетная запись "Госуслуг".
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