Участники СВО могут заключить соцконтракт без проверки дохода семьи

Краткий пересказ от РИА ИИ Ветераны и участники специальной военной операции могут однократно заключить социальный контракт на открытие собственного дела без оценки среднедушевого дохода семьи.

Воспользоваться мерой поддержки могут ветераны боевых действий, состоящие на учете в центре занятости и имеющие рекомендацию от фонда «Защитники Отечества».

Заключившим социальный контракт предоставляется финансовая поддержка: до 350 тысяч рублей на запуск и развитие собственного дела, до 30 тысяч рублей на обучение, а также помощь в разработке или доработке бизнес-плана.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ветераны и участники специальной военной операции могут однократно заключить социальный контракт на открытие собственного дела без оценки среднедушевого дохода семьи, сообщили в Минтруде на платформе "Макс".

Социальный контракт является мерой поддержки для малоимущих граждан. По общим правилам, чтобы получить средства на открытие бизнеса, необходимо подтвердить, что доход семьи за последние три месяца в расчете на одного человека был ниже величины прожиточного минимума.

"Ветераны и участники СВО могут однократно заключить социальный контракт на открытие своего дела без оценки среднедушевого дохода семьи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что воспользоваться такой мерой поддержки могут ветераны боевых действий, которые состоят на учете в центре занятости в качестве безработного или ищущего работу и имеют рекомендацию от фонда "Защитники Отечества". Специалисты фонда помогут оформить необходимые документы, расскажут о доступных мерах поддержки и выдадут рекомендацию.

Заключившим социальный контракт предоставляется финансовая поддержка: до 350 тысяч рублей на запуск и развитие собственного дела, до 30 тысяч рублей на обучение при необходимости повысить квалификацию, а также помощь в разработке или доработке бизнес-плана.