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Участники СВО могут заключить соцконтракт без проверки дохода семьи - РИА Новости, 04.08.2026
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13:28 04.08.2026
Участники СВО могут заключить соцконтракт без проверки дохода семьи

Минтруд: участники СВО могут один раз заключить соцконтракт без проверки дохода

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий
Участник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Участник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ветераны и участники специальной военной операции могут однократно заключить социальный контракт на открытие собственного дела без оценки среднедушевого дохода семьи.
  • Воспользоваться мерой поддержки могут ветераны боевых действий, состоящие на учете в центре занятости и имеющие рекомендацию от фонда «Защитники Отечества».
  • Заключившим социальный контракт предоставляется финансовая поддержка: до 350 тысяч рублей на запуск и развитие собственного дела, до 30 тысяч рублей на обучение, а также помощь в разработке или доработке бизнес-плана.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ветераны и участники специальной военной операции могут однократно заключить социальный контракт на открытие собственного дела без оценки среднедушевого дохода семьи, сообщили в Минтруде на платформе "Макс".
Социальный контракт является мерой поддержки для малоимущих граждан. По общим правилам, чтобы получить средства на открытие бизнеса, необходимо подтвердить, что доход семьи за последние три месяца в расчете на одного человека был ниже величины прожиточного минимума.
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"Ветераны и участники СВО могут однократно заключить социальный контракт на открытие своего дела без оценки среднедушевого дохода семьи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что воспользоваться такой мерой поддержки могут ветераны боевых действий, которые состоят на учете в центре занятости в качестве безработного или ищущего работу и имеют рекомендацию от фонда "Защитники Отечества". Специалисты фонда помогут оформить необходимые документы, расскажут о доступных мерах поддержки и выдадут рекомендацию.
Заключившим социальный контракт предоставляется финансовая поддержка: до 350 тысяч рублей на запуск и развитие собственного дела, до 30 тысяч рублей на обучение при необходимости повысить квалификацию, а также помощь в разработке или доработке бизнес-плана.
"По выбору участника специальной военной операции социальный контракт на открытие своего дела может получить его супруга, если у него установлена инвалидность I или II группы", - добавили в ведомстве.
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