Россия готова рассмотреть запуск прямых рейсов с Мексикой, заявил Минтранс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия готова рассмотреть запуск прямых рейсов с Мексикой при обращении мексиканской стороны, сообщили в Минтрансе.
- Сейчас вопрос о начале выполнения прямых полетов между Россией и Мексикой не обсуждается.
- Прямое авиасообщение между Россией и Мексикой было прекращено в феврале 2022 года.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия готова рассмотреть запуск прямых рейсов с Мексикой при обращении мексиканской стороны, но сейчас этот вопрос не обсуждается, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ.
"Прямые воздушные рейсы между Россией и Мексикой не осуществляются. Вопрос начала выполнения прямых полетов между странами в настоящее время не обсуждается. В случае заинтересованности мексиканской стороны в выполнении полетов российская сторона рассмотрит соответствующие заявки", - рассказали в министерстве.
Прямое авиасообщение между Россией и Мексикой было прекращено в феврале 2022 года в связи с введением западных санкций и закрытием воздушного пространства. Попасть в эту страну из России сейчас возможно только с пересадками в других государствах и среднее время перелета составляет более 20 часов.
Рейсы из Москвы в Мексику с пересадками выполняют зарубежные авиакомпании, в том числе Turkish Airlines, Qatar Airways, а также Ethiopian Airlines и Emirates.
Как писала во вторник газета "Известия" со ссылкой на мексиканских дипломатов, посольство Мексики обсуждает с российскими представителями варианты возобновления прямого авиасообщения между странами. Организация таких перевозок требует получения разрешений от компетентных авиавластей и диалог между сторонами продолжается, отмечали в посольстве.