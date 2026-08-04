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Россия готова рассмотреть запуск прямых рейсов с Мексикой, заявил Минтранс - РИА Новости, 04.08.2026
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16:34 04.08.2026
Россия готова рассмотреть запуск прямых рейсов с Мексикой, заявил Минтранс

Минтранс: Россия готова рассмотреть запуск прямых авиарейсов с Мексикой

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия готова рассмотреть запуск прямых рейсов с Мексикой при обращении мексиканской стороны, сообщили в Минтрансе.
  • Сейчас вопрос о начале выполнения прямых полетов между Россией и Мексикой не обсуждается.
  • Прямое авиасообщение между Россией и Мексикой было прекращено в феврале 2022 года.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия готова рассмотреть запуск прямых рейсов с Мексикой при обращении мексиканской стороны, но сейчас этот вопрос не обсуждается, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ.
"Прямые воздушные рейсы между Россией и Мексикой не осуществляются. Вопрос начала выполнения прямых полетов между странами в настоящее время не обсуждается. В случае заинтересованности мексиканской стороны в выполнении полетов российская сторона рассмотрит соответствующие заявки", - рассказали в министерстве.
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Прямое авиасообщение между Россией и Мексикой было прекращено в феврале 2022 года в связи с введением западных санкций и закрытием воздушного пространства. Попасть в эту страну из России сейчас возможно только с пересадками в других государствах и среднее время перелета составляет более 20 часов.
Рейсы из Москвы в Мексику с пересадками выполняют зарубежные авиакомпании, в том числе Turkish Airlines, Qatar Airways, а также Ethiopian Airlines и Emirates.
Как писала во вторник газета "Известия" со ссылкой на мексиканских дипломатов, посольство Мексики обсуждает с российскими представителями варианты возобновления прямого авиасообщения между странами. Организация таких перевозок требует получения разрешений от компетентных авиавластей и диалог между сторонами продолжается, отмечали в посольстве.
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