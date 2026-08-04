Россия готова рассмотреть запуск прямых рейсов с Мексикой, заявил Минтранс

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия готова рассмотреть запуск прямых рейсов с Мексикой при обращении мексиканской стороны, сообщили в Минтрансе.

Сейчас вопрос о начале выполнения прямых полетов между Россией и Мексикой не обсуждается.

Прямое авиасообщение между Россией и Мексикой было прекращено в феврале 2022 года.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия готова рассмотреть запуск прямых рейсов с Мексикой при обращении мексиканской стороны, но сейчас этот вопрос не обсуждается, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ.

"Прямые воздушные рейсы между Россией Мексикой не осуществляются. Вопрос начала выполнения прямых полетов между странами в настоящее время не обсуждается. В случае заинтересованности мексиканской стороны в выполнении полетов российская сторона рассмотрит соответствующие заявки", - рассказали в министерстве.

Прямое авиасообщение между Россией и Мексикой было прекращено в феврале 2022 года в связи с введением западных санкций и закрытием воздушного пространства. Попасть в эту страну из России сейчас возможно только с пересадками в других государствах и среднее время перелета составляет более 20 часов.

Рейсы из Москвы в Мексику с пересадками выполняют зарубежные авиакомпании, в том числе Turkish Airlines, Qatar Airways, а также Ethiopian Airlines и Emirates.