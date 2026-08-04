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Минтранс назвал число стран с прямым авиасообщением с Россией - РИА Новости, 04.08.2026
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Туризм
 
15:11 04.08.2026 (обновлено: 15:13 04.08.2026)
Минтранс назвал число стран с прямым авиасообщением с Россией

Минтранс: прямые авиарейсы из России доступны в 36 стран

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия имеет прямое авиасообщение с 36 странами.
  • Возобновлено прямое авиасообщение между Россией и Ираком: авиакомпания Iraqi Airways осуществила первый рейс в аэропорт "Внуково".
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия на сегодняшний день имеет прямое авиасообщение с 36 странами, сообщил Минтранс РФ.
Министерство сообщило во вторник, что возобновлено прямое сообщение с Ираком: авиакомпания Iraqi Airways осуществила сегодня первый рейс в аэропорт "Внуково".
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"Теперь прямые рейсы из России доступны в 36 стран", - говорится в сообщении.

Иракская авиакомпания возвращает полеты в Москву из Багдада после нескольких месяцев перерыва. Планируется выполнять два рейса в неделю (по вторникам и субботам).
По информации перевозчика, решение о восстановлении авиасообщения обусловлено растущим спросом на прямые рейсы из Багдада в Москву.
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