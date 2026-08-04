Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото

Вид из окна российского самолета во время полета

Минтранс назвал число стран с прямым авиасообщением с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия имеет прямое авиасообщение с 36 странами.

Возобновлено прямое авиасообщение между Россией и Ираком: авиакомпания Iraqi Airways осуществила первый рейс в аэропорт "Внуково".

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия на сегодняшний день имеет прямое авиасообщение с 36 странами, сообщил Минтранс РФ.

Министерство сообщило во вторник, что возобновлено прямое сообщение с Ираком : авиакомпания Iraqi Airways осуществила сегодня первый рейс в аэропорт "Внуково".

« "Теперь прямые рейсы из России доступны в 36 стран", - говорится в сообщении.

Иракская авиакомпания возвращает полеты в Москву из Багдада после нескольких месяцев перерыва. Планируется выполнять два рейса в неделю (по вторникам и субботам).