В Испании заявили о полной остановке проникновения мигрантов в Сеуту

СЕУТА, 4 авг – РИА Новости. Проникновение мигрантов из Марокко в Сеуту полностью остановлено, заявил глава испанского МВД Фернандо Гранде-Марласка.

"Что касается актуальной ситуации, незаконные въезды полностью остановились", - сказал он на пресс-конференции, ее транслировали испанские СМИ.

Он добавил, что необходимые силы развернуты по обе стороны от границы, чтобы это гарантировать.