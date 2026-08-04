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В Испании заявили о полной остановке проникновения мигрантов в Сеуту - РИА Новости, 04.08.2026
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15:37 04.08.2026
В Испании заявили о полной остановке проникновения мигрантов в Сеуту

Гранде-Марласка: проникновение мигрантов из Марокко в Сеуту остановлено

© REUTERS / Pedro NunesМигранты в испанской Сеуте
Мигранты в испанской Сеуте - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© REUTERS / Pedro Nunes
Мигранты в испанской Сеуте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Проникновение мигрантов из Марокко в Сеуту полностью остановлено, заявил глава испанского МВД Фернандо Гранде-Марласка.
  • По обе стороны границы развернуты необходимые силы для предотвращения проникновения мигрантов, добавил он.
СЕУТА, 4 авг – РИА Новости. Проникновение мигрантов из Марокко в Сеуту полностью остановлено, заявил глава испанского МВД Фернандо Гранде-Марласка.
"Что касается актуальной ситуации, незаконные въезды полностью остановились", - сказал он на пресс-конференции, ее транслировали испанские СМИ.
Он добавил, что необходимые силы развернуты по обе стороны от границы, чтобы это гарантировать.
Ранее во вторник Гранде-Марласка сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли в Сеуту, около 70 тысяч уже вернулись обратно.
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