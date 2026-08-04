Более 1300 мигрантов проникли в Мелилью, тысячу уже вернули в Марокко

СЕУТА, 4 авг – РИА Новости. Всего около 1300 мигрантов проникли из Марокко в испанский анклав Мелилья, около тысячи уже вернули обратно, заявила представитель испанского правительства в Мелилье Сабрина Мох Абделькадер.

"Что касается центра временного размещения мигрантов, у нас все еще есть свободные места. Его вместимость – 782 места, а людей там сейчас чуть более 300", - сказал она.