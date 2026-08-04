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Более 1300 мигрантов проникли в Мелилью, тысячу уже вернули в Марокко - РИА Новости, 04.08.2026
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14:14 04.08.2026
Более 1300 мигрантов проникли в Мелилью, тысячу уже вернули в Марокко

Абделькадер: более 1300 мигрантов проникли в Мелилью, тысячу вернули в Марокко

© REUTERS / Violeta Santos MouraМигранты в ожидании воды и пищи на пляже в Сеуте
Мигранты в ожидании воды и пищи на пляже в Сеуте - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© REUTERS / Violeta Santos Moura
Мигранты в ожидании воды и пищи на пляже в Сеуте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 1323 мигрантов проникли из Марокко в испанский анклав Мелилья, из них 1063 были возвращены в течение двух дней.
  • В Мелилье остаются 260 мигрантов, 140 из которых — несовершеннолетние, при этом в центре временного размещения сейчас чуть более 300 человек из 782 возможных.
СЕУТА, 4 авг – РИА Новости. Всего около 1300 мигрантов проникли из Марокко в испанский анклав Мелилья, около тысячи уже вернули обратно, заявила представитель испанского правительства в Мелилье Сабрина Мох Абделькадер.
"Общее число въездов в Мелилью было 1323, из которых 1063 были возвращены на протяжении двух дней – четверга и пятницы", - сказала она на пресс-конференции, трансляцию вели испанские СМИ.
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Абделькадер добавила, что, таким образом, в Мелилье остаются 260 мигрантов, 140 из них - несовершеннолетние.
"Что касается центра временного размещения мигрантов, у нас все еще есть свободные места. Его вместимость – 782 места, а людей там сейчас чуть более 300", - сказал она.
Два испанских анклава на средиземноморском побережье Марокко, Сеута и Мелилья, имеют единственную сухопутную границу Европейского союза с Африкой. Мигранты, пытающиеся добраться до Европы, периодически пытаются прорваться на эту территорию. В последние дни Сеута столкнулась с резким ростом числа мигрантов, пытающихся попасть в автономный город из Марокко вплавь и пешком. Мэр-президент города 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту.
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