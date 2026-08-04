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СМИ: в ЕС попросили предоставить данные о возращенных в Марокко мигрантах - РИА Новости, 04.08.2026
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08:57 04.08.2026
СМИ: в ЕС попросили предоставить данные о возращенных в Марокко мигрантах

Politico: в ЕС попросили предоставить данные о возращенных в Марокко мигрантах

© REUTERS / Pedro NunesМигранты несут раненого в Сеуте, Испания
Мигранты несут раненого в Сеуте, Испания - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© REUTERS / Pedro Nunes
Мигранты несут раненого в Сеуте, Испания
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпреды стран Евросоюза попросили Испанию предоставить подтверждение своих заявлений о количестве нелегальных мигрантов, вернувшихся в Марокко.
  • В ходе обсуждения заявлений Испании о мигрантах возникали напряженные моменты.
  • В конце июля испанский город Сеута столкнулся с массовым проникновением мигрантов, около 60 тысяч человек проникли в город за сутки.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Постпреды стран Евросоюза попросили Испанию предоставить подтверждение своих заявлений о том, сколько нелегальных мигрантов вернулись в Марокко, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов.
«
"Постпреды стран ЕС в понедельник разговаривали около двух с половиной часов... Испанию попросили предоставить подтверждение своих заявлений о том, сколько мигрантов уже вернулись в Марокко", - говорится в публикации.
По данным источников издания, в ходе обсуждения возникали напряженные моменты.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Мэр-президент города Хуан Хесус Вивас 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли в Сеуту за сутки.
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