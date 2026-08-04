Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство иностранных дел Болгарии опровергло заявления о том, что глава МИД Велислава Петрова была "назначена" британскими спецслужбами.

В заявлении МИД также отмечено, что у Петровой никогда не было бывшего мужа.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Болгарии опровергло заявления о том, что его глава Велислава Петрова была "назначена" британскими спецслужбами.

На прошлой неделе лидер патриотической партии "Возрождение" Костадин Костадинов в эфире телеканала bTV потребовал отставки главы МИД, сославшись на слухи о том, что Петрова "напрямую назначена британскими спецслужбами", а ее бывший супруг связан с британской разведкой. Министерство воспользовалось правом на ответ, потребовав опубликовать опровержение этих заявлений.

"Утверждение о том, что министр Петрова была непосредственно назначена британскими спецслужбами является совершенно ложным и не имеющим под собой никакой фактической основы", - говорится в ответном коммюнике, которое опубликовал телеканал.