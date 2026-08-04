Рейтинг@Mail.ru
МИД Болгарии прокомментировал слухи о связи главы ведомства с Британией - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 04.08.2026
МИД Болгарии прокомментировал слухи о связи главы ведомства с Британией

МИД Болгарии опроверг слухи о том, что его главу назначили британские спецслужбы

© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria / Dimitar KyosemarlievЗдание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии
Здание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria / Dimitar Kyosemarliev
Здание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство иностранных дел Болгарии опровергло заявления о том, что глава МИД Велислава Петрова была "назначена" британскими спецслужбами.
  • В заявлении МИД также отмечено, что у Петровой никогда не было бывшего мужа.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Болгарии опровергло заявления о том, что его глава Велислава Петрова была "назначена" британскими спецслужбами.
На прошлой неделе лидер патриотической партии "Возрождение" Костадин Костадинов в эфире телеканала bTV потребовал отставки главы МИД, сославшись на слухи о том, что Петрова "напрямую назначена британскими спецслужбами", а ее бывший супруг связан с британской разведкой. Министерство воспользовалось правом на ответ, потребовав опубликовать опровержение этих заявлений.
"Утверждение о том, что министр Петрова была непосредственно назначена британскими спецслужбами является совершенно ложным и не имеющим под собой никакой фактической основы", - говорится в ответном коммюнике, которое опубликовал телеканал.
В заявлении также отмечается, что у 36-летней Петровой никогда не было бывшего мужа.
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Болгария хочет купить у Польши МиГ-29, которые предназначались для Украины
29 июля, 10:27
 
В миреБолгария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала