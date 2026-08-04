"Не наш канцлер". Зеленский загнал Мерца в тупик

Канцлер Германии Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине. Архивное фото

Канцлер Германии Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине

© AP Photo / Markus Schreiber Канцлер Германии Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Ренат Абдуллин. У Фридриха Мерца — очередные проблемы. Рейтинги и так неумолимо проседают, а теперь канцлера обвиняют еще и в том, что он больше заботится об Украине, чем о собственной стране. К чему это ведет главу правительства — в материале РИА Новости.

Антирейтинг растет

Результаты социологических опросов показывают: Мерц — один из самых непопулярных канцлеров Германии. По данным на конец июля, лишь 18 процентов немцев удовлетворены его работой, а недовольны — 75. Остальные не определились, но и в защиту главы правительства не высказались.

© AP Photo / Matthias Schrader Девушка протестует во время выступления канцлера Германии Фридриха Мерца на Дне немецких католиков в Вюрцбурге © AP Photo / Matthias Schrader Девушка протестует во время выступления канцлера Германии Фридриха Мерца на Дне немецких католиков в Вюрцбурге

Ситуация симптоматичная, но не удивительная. Мерц изначально не пользовался широким расположением граждан. Однако, вопреки прогнозам некоторых аналитиков, не только не сделал ничего для преодоления кризиса, но лишь усугубил его.

Одним из главных триггеров стала ситуация на украинском треке. Канцлер вроде бы иногда и отказывал Зеленскому в немедленной поддержке (военной или финансовой), но в итоге занимал его сторону.

При этом Мерц активно противодействует немецкой оппозиции, выступающей за диалог с Россией, — например, правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Вполне естестественно, что критика в адрес канцлера идет из этого лагеря.

Одним из резонансных заявлений в связи с этим стали слова депутата бундестага Маркуса Фронмайера.

"[Мерц] — канцлер Украины, а не Германии. Для самих немцев он практически ничего не делает", — заявил парламентарий в интервью российскому телеканалу RT.

© AP Photo / Matthias Rietschel Газокомпрессорная станция на востоке Германии © AP Photo / Matthias Rietschel Газокомпрессорная станция на востоке Германии

Фронмайер также добавил, что работа Мерца приносит серьезные убытки. Дело не только в "принципиальном" отказе от российских энергоносителей, из-за чего выросла стоимость коммунальных услуг, но и в том, что многие немецкие компании переводят деятельность за рубеж. Причем не только в страны ЕС вроде Польши, где общеевропейское законодательство облегчает релокацию, но даже в Китай и США.

Внутренние проблемы

Проблема Мерца не только в оценках со стороны оппозиции — это можно было бы списать на традиционную политическую борьбу. Недовольство канцлером растет и в правящей коалиции. И дело даже не в Украине, а в непопулярных планах реформ.

В ХДС (Христианско-демократический союз, одна из партий коалиционного правительства, к ней же принадлежит Мерц) уже заговорили о возможной отставке канцлера, сообщает со ссылкой на осведомленные источники авторитетное немецкое издание Die Welt.

© AP Photo / Ferdinand Ostrop Штаб-квартира оппозиционного Христианско-демократического союза в Берлине © AP Photo / Ferdinand Ostrop Штаб-квартира оппозиционного Христианско-демократического союза в Берлине

Христианские демократы выступают против запланированной правительством отмены льготы на получение полной пенсии для тех, кто платил страховые взносы свыше 45 лет. Реформа была предложена Мерцем и некоторыми его единомышленниками из другой партии. Сейчас пожилые люди, о которых идет речь, имеют право на досрочную пенсию. Но вскоре их могут лишить такой возможности.

Милитаризация настораживает

Это далеко не единственная реформа, вызывающая недовольство в Германии, пусть не среди соратников Мерца, зато в широких слоях.

С конца прошлого года идет обсуждение отказа от так называемой добровольной военной службы. Цель — сделать немецкую армию сильнейшей в Европе. Предлог избитый: "российская угроза". Мерц, в частности, выступил за идею возвращения именно обязательной службы для молодежи и возможное восстановление полноценной воинской повинности.

© AP Photo / Matthias Rietschel Солдаты бундесвера © AP Photo / Matthias Rietschel Солдаты бундесвера

Несмотря на все это, зарубежные аналитики полагают, что Мерц останется на посту федерального канцлера на весь парламентский срок — то есть, до выборов 2029-го. Предположения основаны на том, что Мерц уже не раз доказал: и общественное недовольство, и убийственные рейтинги ему что с гуся вода. Хотя в сентябре правящая коалиция ФРГ все же рискует "потерять" часть немецких земель в результате местных выборов: АдГ продолжает наращивать влияние.

"Что-то изменится"?

Это подтверждают и собеседники РИА Новости из Германии.

"К сожалению, наша система выборов приводит к тому, что в каждой земле (ландтаге) появляется свой центр силы, — объясняет экоактивистка Агнес из Берлина. — Мы не знаем, что такое единое правительство, оно у нас всегда коалиционное. А это значит, что канцлером может стать кто угодно, если он по каким-то причинам устраивает других членов коалиции. Возможно, они считают, что он даст им должности за лояльность".

По ее словам, новости о рейтингах Мерца и недовольстве им в рядах ХДС резонируют не только в России, но и в самой Германии. Однако конкретного эффекта, кроме набивших оскомину обсуждений, от этого нет.

© AP Photo / Markus Schreiber Рабочий в зале заседаний бундестага © AP Photo / Markus Schreiber Рабочий в зале заседаний бундестага

"Есть местные выборы, они пройдут осенью, и потом будут еще. Но для отставки канцлера и назначения досрочных всеобщих выборов необходимо согласие большей части бундестага, — напоминает Агнес. — А там на это не пойдут, потому что хотят удержать власть. Для них важно, что всеобщие выборы нескоро: за это время можно будет что-то сделать с "Альтернативой для Германии".

Что же касается АдГ, то, по словам активистки, их рейтинги растут не благодаря какой-то мощной повестке, а, скорее, вопреки действующей коалиции.

"Это голосование протеста, чтобы приблизить досрочные выборы и сменить правительство. Но, как я уже сказала, этого едва ли добьются", — заключает Агнес.

© AP Photo / Michael Sohn Предвыборный плакат партии "Альтернатива для Германии" © AP Photo / Michael Sohn Предвыборный плакат партии "Альтернатива для Германии"

С ней солидарен Кристофер из Кельна.

"Хотя у нас были протесты против военной реформы Мерца, эффекта они не возымели. Поэтому весь расчет лишь на то, что он сам поймет: ему здесь не рады. Возможно, когда заявленные им реформы начнут сказываться на людях, активности с их стороны станет больше и что-то изменится", — допускает Кристофер.