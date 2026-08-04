Рейтинг@Mail.ru
Россия и Мексика обсуждают возобновление прямого авиасообщения - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:10 04.08.2026
Россия и Мексика обсуждают возобновление прямого авиасообщения

"Известия": Россия и Мексика обсуждают возобновление прямого авиасообщения

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийАэропорт Мехико
Аэропорт Мехико - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Аэропорт Мехико. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство Мексики обсуждает с российскими представителями варианты возобновления прямого авиасообщения между двумя странами.
  • Переговоры с представителями власти, туристической индустрии и авиакомпаний проводятся для облегчения перемещения путешественников между странами.
  • Даже без прямого авиасообщения Мексику ежемесячно посещают до 5 тысяч россиян.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Посольство Мексики обсуждает с российскими представителями варианты возобновления прямого авиасообщения между двумя странами, пишет газета "Известия".
"В последние месяцы наше представительство провело ряд переговоров с представителями органов власти, туристической индустрии, авиакомпаний и туроператоров, заинтересованных в рассмотрении различных альтернатив. Все это делается для того, чтобы облегчить перемещение путешественников между нашими странами", - сообщили "Известиям" дипломаты.
Ступени пирамиды Эль-Кастильо группы Нооч Муль на территории доколумбового города Коба цивилизации майя в Мексике - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Мексика надеется нарастить турпоток из России
30 июля, 16:50
Отмечается, что после закрытия западного неба для авиации из РФ альтернативные обходные маршруты через Атлантику или Африку увеличили бы время в пути до 18–20 часов.
"С технической точки зрения организация подобных перевозок требует создания коммерчески жизнеспособной структуры и получения соответствующих разрешений от компетентных авиационных властей", - уточнили мексиканские дипломаты.
Однако, по словам дипломатов, такого уровня переговоры еще не начались, сообщает издание.
Подчеркивается, что диалог между сторонами продолжается, а взаимный интерес к туризму растет. Как пишет газета со ссылкой на Российский союз туриндустрии, даже без прямого авиасообщения Мексику ежемесячно посещают до 5 тысяч россиян.
Сотрудники правоохранительных органов Мексики - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
В Мексике задержали главаря картеля "Лос-Рейес"
2 августа, 19:32
 
В миреМексикаРоссияРоссийский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала