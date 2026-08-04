Россия и Мексика обсуждают возобновление прямого авиасообщения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посольство Мексики обсуждает с российскими представителями варианты возобновления прямого авиасообщения между двумя странами.
- Переговоры с представителями власти, туристической индустрии и авиакомпаний проводятся для облегчения перемещения путешественников между странами.
- Даже без прямого авиасообщения Мексику ежемесячно посещают до 5 тысяч россиян.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Посольство Мексики обсуждает с российскими представителями варианты возобновления прямого авиасообщения между двумя странами, пишет газета "Известия".
"В последние месяцы наше представительство провело ряд переговоров с представителями органов власти, туристической индустрии, авиакомпаний и туроператоров, заинтересованных в рассмотрении различных альтернатив. Все это делается для того, чтобы облегчить перемещение путешественников между нашими странами", - сообщили "Известиям" дипломаты.
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"С технической точки зрения организация подобных перевозок требует создания коммерчески жизнеспособной структуры и получения соответствующих разрешений от компетентных авиационных властей", - уточнили мексиканские дипломаты.
Однако, по словам дипломатов, такого уровня переговоры еще не начались, сообщает издание.
Подчеркивается, что диалог между сторонами продолжается, а взаимный интерес к туризму растет. Как пишет газета со ссылкой на Российский союз туриндустрии, даже без прямого авиасообщения Мексику ежемесячно посещают до 5 тысяч россиян.
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