Россия и Мексика обсуждают возобновление прямого авиасообщения

Краткий пересказ от РИА ИИ Посольство Мексики обсуждает с российскими представителями варианты возобновления прямого авиасообщения между двумя странами.

Переговоры с представителями власти, туристической индустрии и авиакомпаний проводятся для облегчения перемещения путешественников между странами.

Даже без прямого авиасообщения Мексику ежемесячно посещают до 5 тысяч россиян.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Посольство Мексики обсуждает с российскими представителями варианты возобновления прямого авиасообщения между двумя странами, пишет газета " Посольство Мексики обсуждает с российскими представителями варианты возобновления прямого авиасообщения между двумя странами, пишет газета " Известия ".

"В последние месяцы наше представительство провело ряд переговоров с представителями органов власти, туристической индустрии, авиакомпаний и туроператоров, заинтересованных в рассмотрении различных альтернатив. Все это делается для того, чтобы облегчить перемещение путешественников между нашими странами", - сообщили "Известиям" дипломаты.

Отмечается, что после закрытия западного неба для авиации из РФ альтернативные обходные маршруты через Атлантику или Африку увеличили бы время в пути до 18–20 часов.

"С технической точки зрения организация подобных перевозок требует создания коммерчески жизнеспособной структуры и получения соответствующих разрешений от компетентных авиационных властей", - уточнили мексиканские дипломаты.

Однако, по словам дипломатов, такого уровня переговоры еще не начались, сообщает издание.