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В Приморье инспектор заповедника разбудил спящего на дереве медведя - РИА Новости, 04.08.2026
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03:24 04.08.2026
В Приморье инспектор заповедника разбудил спящего на дереве медведя

В Приморье инспектор Лазовского заповедника разбудил спящего на дереве медведя

© Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник. Светлана СутыринаГималайский медведь
Гималайский медведь - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник. Светлана Сутырина
Гималайский медведь. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инспектор Лазовского заповедника в Приморье снял на видео спящего на дереве гималайского медведя.
  • Из-за окрика инспектора медведь проснулся, быстро спустился на землю и убежал.
  • В центре «Амурский тигр» отмечают, что инспектор проходил в этом же месте менее чем получасом ранее и в тот момент медведя не было.
ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Инспектор Лазовского заповедника в Приморье во время обхода территории снял на видео спящего на дереве гималайского медведя и разбудил его, сообщает Центр "Амурский тигр".
"Участковый инспектор Объединенной дирекции Лазовского заповедника и национального парка "Зов тигра" Дмитрий Ионуца бесцеремонно разбудил гималайского медведя, прикорнувшего в смешной позе на березе на территории заповедника. Встреча произошла в ходе пешего патрулирования территории ООПТ", - говорится в сообщении.
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На видео, опубликованном в Telegram-канале центра, видно, что медведь спит, свесившись в разветвленном стволе дерева на небольшой высоте. Из-за окрика инспектора он просыпается, быстро спускается на землю и убегает.
В центре отмечают, что инспектор проходил в этом же месте менее, чем получасом ранее, и в тот момент медведя не было.
"Этот медведь — буквально мы каждое утро, а Дмитрий — будильник, который зовет на работу", - добавляется в сообщении.
Лазовский заповедник расположен в восточной части Приморского края на склонах хребта Сихотэ-Алинь, обращенных к Японскому морю. Фауна птиц представлена 408 видами, несколько десятков из них - краснокнижные. Многие виды животных в заповеднике относятся к числу редких, в том числе амурский тигр и амурский горал. В границы Лазовского заповедника входит остров Петрова, на котором расположена единственная в мире островная тисовая роща.
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