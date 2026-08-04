В Приморье инспектор заповедника разбудил спящего на дереве медведя

Краткий пересказ от РИА ИИ Инспектор Лазовского заповедника в Приморье снял на видео спящего на дереве гималайского медведя.

Из-за окрика инспектора медведь проснулся, быстро спустился на землю и убежал.

В центре «Амурский тигр» отмечают, что инспектор проходил в этом же месте менее чем получасом ранее и в тот момент медведя не было.

ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Инспектор Лазовского заповедника в Приморье во время обхода территории снял на видео спящего на дереве гималайского медведя и разбудил его, сообщает Инспектор Лазовского заповедника в Приморье во время обхода территории снял на видео спящего на дереве гималайского медведя и разбудил его, сообщает Центр "Амурский тигр"

"Участковый инспектор Объединенной дирекции Лазовского заповедника и национального парка "Зов тигра" Дмитрий Ионуца бесцеремонно разбудил гималайского медведя, прикорнувшего в смешной позе на березе на территории заповедника. Встреча произошла в ходе пешего патрулирования территории ООПТ", - говорится в сообщении.

На видео, опубликованном в Telegram-канале центра, видно, что медведь спит, свесившись в разветвленном стволе дерева на небольшой высоте. Из-за окрика инспектора он просыпается, быстро спускается на землю и убегает.

В центре отмечают, что инспектор проходил в этом же месте менее, чем получасом ранее, и в тот момент медведя не было.

"Этот медведь — буквально мы каждое утро, а Дмитрий — будильник, который зовет на работу", - добавляется в сообщении.