Медбригады в Верхневолжье усилены детскими врачами по поручению Королева

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Выездные медицинские бригады, работающие в округах Тверской области, усилены детскими врачами по поручению временно исполняющего обязанности губернатора региона Виталия Королева, сообщает пресс-служба правительства Верхневолжья.

Глава области добавил, что часто получает вопросы, касающиеся детской медицины. Не в каждой районной больнице есть специалисты такого узкого профиля, а добраться до областного центра часто проблематично.

"По моему поручению Минздрав региона вопрос проработал, и в муниципалитеты Верхневолжья отправились бригады детских врачей. <…> Наших детей обследовали в Бологом. Юных пациентов принимают врачи тверской городской больницы № 6: педиатр, детские хирург, стоматолог, эндокринолог, невролог, травматолог-ортопед и другие узкие специалисты", — написал Королев в своем канале в мессенджере "Макс".

По его словам, график работы детских бригад уже сформирован на весь август и сентябрь. Врачи приедут в Максатиху и Нелидово 6 августа, 7 августа — в Вышний Волочёк, Зубцов и Ржев, 10 августа — в Кашин и поселок Жарковский.

Параллельно продолжается проект "Поезд здоровья" , отмечают в пресс-службе. Инициатива, направленная на повышение доступности первичной медицинской помощи жителям региона.

"Поезд здоровья" работает 3 и 4 августа по графику в поселках Сандово и Молоково. Будет расположен на территории центральных районных больниц села Лесного и поселка Максатихи 5 и 6 августа, а 7 и 8 августа примет жителей Вышневолоцкого округа. Проект запустили 23 июля.

"За это время мобильные бригады врачей уже приняли 2 455 жителей Калининского, Кувшиновского, Весьегонского и Краснохолмского округов. Чаще всего наши жители обращаются к кардиологу, эндокринологу, хирургу и неврологу. Сделано более 820 ЭКГ, свыше 550 УЗИ", — подчеркнул Королев.