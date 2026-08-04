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Медбригады в Верхневолжье усилены детскими врачами по поручению Королева - РИА Новости, 04.08.2026
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
12:30 04.08.2026
Медбригады в Верхневолжье усилены детскими врачами по поручению Королева

Медбригады в Тверской области усилены детскими врачами по поручению Королева

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области.Медбригады в Верхневолжье усилены детскими врачами по поручению Виталия Королева
Медбригады в Верхневолжье усилены детскими врачами по поручению Виталия Королева - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области.
Медбригады в Верхневолжье усилены детскими врачами по поручению Виталия Королева
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Выездные медицинские бригады, работающие в округах Тверской области, усилены детскими врачами по поручению временно исполняющего обязанности губернатора региона Виталия Королева, сообщает пресс-служба правительства Верхневолжья.
Глава области добавил, что часто получает вопросы, касающиеся детской медицины. Не в каждой районной больнице есть специалисты такого узкого профиля, а добраться до областного центра часто проблематично.
"По моему поручению Минздрав региона вопрос проработал, и в муниципалитеты Верхневолжья отправились бригады детских врачей. <…> Наших детей обследовали в Бологом. Юных пациентов принимают врачи тверской городской больницы № 6: педиатр, детские хирург, стоматолог, эндокринолог, невролог, травматолог-ортопед и другие узкие специалисты", — написал Королев в своем канале в мессенджере "Макс".
По его словам, график работы детских бригад уже сформирован на весь август и сентябрь. Врачи приедут в Максатиху и Нелидово 6 августа, 7 августа — в Вышний Волочёк, Зубцов и Ржев, 10 августа — в Кашин и поселок Жарковский.
Параллельно продолжается проект "Поезд здоровья" , отмечают в пресс-службе. Инициатива, направленная на повышение доступности первичной медицинской помощи жителям региона.
"Поезд здоровья" работает 3 и 4 августа по графику в поселках Сандово и Молоково. Будет расположен на территории центральных районных больниц села Лесного и поселка Максатихи 5 и 6 августа, а 7 и 8 августа примет жителей Вышневолоцкого округа. Проект запустили 23 июля.
"За это время мобильные бригады врачей уже приняли 2 455 жителей Калининского, Кувшиновского, Весьегонского и Краснохолмского округов. Чаще всего наши жители обращаются к кардиологу, эндокринологу, хирургу и неврологу. Сделано более 820 ЭКГ, свыше 550 УЗИ", — подчеркнул Королев.
Ранее руководитель региона утвердил региональные выплаты медикам проекта "Здоровье Верхневолжья". Выплаты предусмотрены специалистам выездных медицинских бригад: врачам, среднему персоналу и водителям. Заработная плата по основному месту работы медиков, задействованных в проекте, сохраняется в полном объеме.
 
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