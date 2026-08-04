В Белгородской области пять сотрудников МЧС пострадали из-за атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Шебекино Белгородской области в результате удара дрона загорелся грузовой автомобиль, возгорание ликвидировали пожарные.
- При повторной атаке FPV-дрона на служебный автомобиль пострадали пять сотрудников МЧС, они получили необходимую помощь в медицинском учреждении.
БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Пять сотрудников МЧС пострадали в Шебекино Белгородской области в результате повторной атаки БПЛА ВСУ на служебный автомобиль, сообщили в оперативном штабе региона.
"В городе Шебекино от удара дрона загорелся грузовой автомобиль — прибывший на место пожарный расчет ликвидировал возгорание. Когда пожарные уезжали с места происшествия, произошла повторная атака FPV-дрона на служебный автомобиль, в результате которой пострадали пятеро сотрудников", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В оперштабе добавили, что пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где получают необходимую помощь. Пожарная техника получила повреждения, уточнили в оперштабе.