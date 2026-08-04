Пожар на станции техобслуживания в Ялте полностью потушили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар на станции технического обслуживания в Ялте полностью потушен.
- Площадь пожара составляла 2000 квадратных метров, были уничтожены восемь транспортных средств.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пожар на станции техобслуживания в Ялте полностью потушен, сообщает ГУМЧС России по Республике Крым.
"Пожар на станции технического обслуживания в Ялте полностью ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Ранее сообщалось о пожаре по адресу: Ялта, улица Ульяновых, дом 1. По прибытии спасателей было установлено, что горит одноэтажное здание станции технического обслуживания на площади 2000 квадратных метров, в результате пожара были уничтожены восемь транспортных средств.