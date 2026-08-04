Отец Илона Маска Эррол Маск во время пресс-подхода на "Форуме будущего 2050" в Москве

Отец Илона Маска раскрыл, что думает о России как инженер

Краткий пересказ от РИА ИИ Эррол Маск, отец Илона Маска, поражен инфраструктурой и высоким уровнем развития России.

Он неоднократно бывал в ней, но пока не знает, когда сможет посетить страну вновь.

ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Отец американского миллиардера Илона Маска, инженер и предприниматель Эррол Маск, рассказал РИА Новости, что поражен инфраструктурой и высоким уровнем развития России.

"Я не могу не поражаться тому, что вижу в России . Это удивительное место. На многие вещи я как инженер смотрю и думаю: "Как вам удалось это сделать?" Меня просто поражает уровень развития, организованности и чистоты в России", — сказал он.

По его словам, эти качества заметны с первого взгляда.