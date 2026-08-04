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Отец Илона Маска раскрыл, что думает о России как инженер - РИА Новости, 04.08.2026
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02:20 04.08.2026 (обновлено: 03:11 04.08.2026)
Отец Илона Маска раскрыл, что думает о России как инженер

Отец Илона Маска признался, что как инженер потрясен развитым обликом России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОтец Илона Маска Эррол Маск во время пресс-подхода на "Форуме будущего 2050" в Москве
Отец Илона Маска Эррол Маск во время пресс-подхода на Форуме будущего 2050 в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эррол Маск, отец Илона Маска, поражен инфраструктурой и высоким уровнем развития России.
  • Он неоднократно бывал в ней, но пока не знает, когда сможет посетить страну вновь.
ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Отец американского миллиардера Илона Маска, инженер и предприниматель Эррол Маск, рассказал РИА Новости, что поражен инфраструктурой и высоким уровнем развития России.
"Я не могу не поражаться тому, что вижу в России. Это удивительное место. На многие вещи я как инженер смотрю и думаю: "Как вам удалось это сделать?" Меня просто поражает уровень развития, организованности и чистоты в России", — сказал он.
По его словам, эти качества заметны с первого взгляда.
Маск-старший неоднократно бывал в России, но пока не знает, когда сможет вновь посетить страну.
Эррол Маск - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
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2 августа, 12:38
 
РоссияЭррол МаскИлон МаскОбщество
 
 
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