Рейтинг@Mail.ru
Марокко предупреждало Испанию перед кризисом в Сеуте, пишут СМИ - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:22 04.08.2026
Марокко предупреждало Испанию перед кризисом в Сеуте, пишут СМИ

Pais: Марокко предупреждало Испанию о последствиях решения по мигрантам

© REUTERS / Violeta Santos MouraМигранты в ожидании воды и пищи на пляже в Сеуте
Мигранты в ожидании воды и пищи на пляже в Сеуте - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© REUTERS / Violeta Santos Moura
Мигранты в ожидании воды и пищи на пляже в Сеуте
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марокко предупредило Испанию о последствиях решения испанского верховного суда, подтвердившего незаконность практики немедленного возвращения мигрантов, сообщает газета Pais.
  • В конце июля испанский город Сеута столкнулся с массовым проникновением мигрантов из Марокко.
  • Около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко в Испанию, около 70 тысяч уже вернулись.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Марокко предупреждало Испанию о последствиях решения испанского верховного суда, в начале июля подтвердившего незаконность практики немедленного возвращения мигрантов, за несколько дней до начала миграционного кризиса, сообщает газета Pais со ссылкой на источник в МИД североафриканской страны.
Источник заявил об этом на встрече с представителями международных СМИ в понедельник.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Европейская солидарность умерла в Сеуте, заявил Боррель
Вчера, 15:33
"За несколько дней до кризиса в Сеуте (Марокко - ред.) предупредило Испанию о том, что решение верховного суда Испании, ограничившее ускоренную высылку нелегальных мигрантов по морю, ослабило важнейший элемент миграционного сотрудничества в вопросе, решение которого является общей ответственностью", - приводит газета слова источника.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Во вторник министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко в Испанию, около 70 тысяч уже вернулись. При этом население самой Сеуты составляет около 85 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Крушение без восстановления: Европа готовится к неизбежному
Вчера, 08:00
 
В миреИспанияМароккоСеутаНаплыв мигрантов в Испании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала