Марокко предупреждало Испанию перед кризисом в Сеуте, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Марокко предупредило Испанию о последствиях решения испанского верховного суда, подтвердившего незаконность практики немедленного возвращения мигрантов, сообщает газета Pais.
- В конце июля испанский город Сеута столкнулся с массовым проникновением мигрантов из Марокко.
- Около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко в Испанию, около 70 тысяч уже вернулись.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Марокко предупреждало Испанию о последствиях решения испанского верховного суда, в начале июля подтвердившего незаконность практики немедленного возвращения мигрантов, за несколько дней до начала миграционного кризиса, сообщает газета Pais со ссылкой на источник в МИД североафриканской страны.
Источник заявил об этом на встрече с представителями международных СМИ в понедельник.
"За несколько дней до кризиса в Сеуте (Марокко - ред.) предупредило Испанию о том, что решение верховного суда Испании, ограничившее ускоренную высылку нелегальных мигрантов по морю, ослабило важнейший элемент миграционного сотрудничества в вопросе, решение которого является общей ответственностью", - приводит газета слова источника.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Во вторник министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко в Испанию, около 70 тысяч уже вернулись. При этом население самой Сеуты составляет около 85 тысяч человек.