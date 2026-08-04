Марокко предупреждало Испанию перед кризисом в Сеуте, пишут СМИ

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Марокко предупреждало Испанию о последствиях решения испанского верховного суда, в начале июля подтвердившего незаконность практики немедленного возвращения мигрантов, за несколько дней до начала миграционного кризиса, сообщает газета Pais со ссылкой на источник в МИД североафриканской страны.

В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Во вторник министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко в Испанию, около 70 тысяч уже вернулись. При этом население самой Сеуты составляет около 85 тысяч человек.