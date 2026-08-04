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Защита Манджоне хочет добиться освещения суда в прямом эфире - РИА Новости, 04.08.2026
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16:49 04.08.2026
Защита Манджоне хочет добиться освещения суда в прямом эфире

Защита Манджоне пытается добиться освещения судебного процесса в прямом эфире

© AP Photo / Steven HirschЛуиджи Манджоне
Луиджи Манджоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Steven Hirsch
Луиджи Манджоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защита Луиджи Манджоне, обвиняемого в убийстве главы страховой компании UnitedHealthcare, добивается освещения судебного процесса в прямом эфире.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Защита Луиджи Манджоне, обвиняемого в убийстве главы американской страховой компании UnitedHealthcare, пытается добиться освещения судебного процесса в прямом эфире, сообщает издание Hill со ссылкой на поданное ходатайство.
"Согласно новому документу, поданному в суд, юридическая команда Манджоне добивается освещения процесса в прямом эфире", - говорится в материале.
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По мнению защиты, суд не должен ограничивать доступ общественности и СМИ к процессу, оставив его только для отобранных им медиа.
"Адвокаты Манджоне также оспорили решение не транслировать процесс в комнату для прессы (в здании самого суда – ред.)", - пишет газета.
Глава страховой компании UnitedHealthcare Брайан Томпсон был убит утром 4 декабря 2024 года на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай, защищайся, допрашивай" - что расценили как отсылку к практикам страховых компаний, которые не желают выплачивать компенсации.
Манджоне был задержан через пять дней в ресторане McDonald's в Алтуне, штат Пенсильвания. Его узнал посетитель и вызвал полицию, а прибывшие офицеры при обыске обнаружили у него поддельные документы, глушитель и пистолет, использованный при убийстве.
Судебный процесс над Манджоне, не признающим свою вину, должен начаться 8 сентября.
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