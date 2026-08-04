Краткий пересказ от РИА ИИ Защита Луиджи Манджоне, обвиняемого в убийстве главы страховой компании UnitedHealthcare, добивается освещения судебного процесса в прямом эфире.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Защита Луиджи Манджоне, обвиняемого в убийстве главы американской страховой компании UnitedHealthcare, пытается добиться освещения судебного процесса в прямом эфире, сообщает издание Защита Луиджи Манджоне, обвиняемого в убийстве главы американской страховой компании UnitedHealthcare, пытается добиться освещения судебного процесса в прямом эфире, сообщает издание Hill со ссылкой на поданное ходатайство.

"Согласно новому документу, поданному в суд, юридическая команда Манджоне добивается освещения процесса в прямом эфире", - говорится в материале.

По мнению защиты, суд не должен ограничивать доступ общественности и СМИ к процессу, оставив его только для отобранных им медиа.

"Адвокаты Манджоне также оспорили решение не транслировать процесс в комнату для прессы (в здании самого суда – ред.)", - пишет газета.

Глава страховой компании UnitedHealthcare Брайан Томпсон был убит утром 4 декабря 2024 года на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай, защищайся, допрашивай" - что расценили как отсылку к практикам страховых компаний, которые не желают выплачивать компенсации.

Манджоне был задержан через пять дней в ресторане McDonald's в Алтуне, штат Пенсильвания. Его узнал посетитель и вызвал полицию, а прибывшие офицеры при обыске обнаружили у него поддельные документы, глушитель и пистолет, использованный при убийстве.