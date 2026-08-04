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Заселиться через "Макс" можно почти в 200 отелей в 40 регионах России - РИА Новости, 04.08.2026
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08:14 04.08.2026
Заселиться через "Макс" можно почти в 200 отелей в 40 регионах России

Мишустин: заселиться через "Макс" можно почти в 200 отелей в 40 регионах России

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Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заселиться через платформу «Макс» можно уже почти в 200 отелей в 40 регионах России.
  • Теперь можно заселяться в гостиницы по военному билету, водительскому удостоверению и загранпаспорту.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Заселиться через платформу "Макс" можно уже почти в 200 отелей в 40 регионах России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Председатель правительства в Горно-Алтайске проводит совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России. В ходе совещания Мишустин отметил, что власти ведут системную работу для устранения административных барьеров в сфере туризма, в том числе запущены меры для упрощения заселения в гостиницу.
«
"С марта можно (заселяться - ред.) без документов – через национальный мессенджер "Макс". Такая возможность уже есть почти в двух сотнях отелей, которые расположены в четырех десятках регионов", - сообщил Мишустин.
Кроме того, глава кабмина отметил, что теперь также можно заселяться по военному билету, водительскому удостоверению и загранпаспорту.
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ЭкономикаРоссияГорно-АлтайскМихаил Мишустин
 
 
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