Супруги-фермеры из Аргентины прибыли в Магадан на личном самолете

"Сегодня мы в Магадане и этому очень рады. Много новых стран, с которыми мы познакомились: Болгария, Казахстан. В России мы побывали в Барнауле и познакомились с местными супругами. Провели в их доме две ночи. И вот вернулись и в Магадан, здесь мы были три года назад и подружились с местными жителями. Несмотря на то, что мы очень устаем в процессе, мы наслаждаемся этим путешествием", - рассказал РИА Новости Клаудио Раймонди.