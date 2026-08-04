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Супруги-фермеры из Аргентины прибыли в Магадан на личном самолете - РИА Новости, 04.08.2026
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Туризм
 
02:27 04.08.2026 (обновлено: 03:08 04.08.2026)
Супруги-фермеры из Аргентины прибыли в Магадан на личном самолете

Семья из Аргентины, совершающая кругосветку на своем самолете, прибыла в Магадан

© Клаудио и Бетина РаймондиСупруги-фермеры из Аргентины Клаудио и Бетина Раймонди, прибывшие в Магадан на личном самолете
Супруги-фермеры из Аргентины Клаудио и Бетина Раймонди, прибывшие в Магадан на личном самолете - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Клаудио и Бетина Раймонди
Супруги-фермеры из Аргентины Клаудио и Бетина Раймонди, прибывшие в Магадан на личном самолете
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Супруги-фермеры из Аргентины Клаудио и Бетина Раймонди прибыли в Магадан, совершая свое второе кругосветное путешествие на личном самолете.
  • Клаудио и Бетина рассказали, что в путешествии они знакомятся с новыми странами и культурами, наслаждаются новыми впечатлениями, несмотря на усталость.
  • Путешественники планируют отправиться на Чукотку, затем на Аляску и к середине августа вернуться домой в аргентинский Мар-Дель-Плата.
МАГАДАН, 4 авг - РИА Новости. Супруги-фермеры из Аргентины Клаудио и Бетина Раймонди, совершающие кругосветное путешествие на личном самолете, прибыли в Магадан, сообщает корреспондент РИА Новости.
Это уже второе кругосветное путешествие супругов Раймонди. Первое они совершили три года назад. На личном самолете Mooney M20J они вылетели из Аргентины в Бразилию, оттуда через Атлантический океан в Африку, затем в страны Европы и Россию.
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"Сегодня мы в Магадане и этому очень рады. Много новых стран, с которыми мы познакомились: Болгария, Казахстан. В России мы побывали в Барнауле и познакомились с местными супругами. Провели в их доме две ночи. И вот вернулись и в Магадан, здесь мы были три года назад и подружились с местными жителями. Несмотря на то, что мы очень устаем в процессе, мы наслаждаемся этим путешествием", - рассказал РИА Новости Клаудио Раймонди.
Он добавил, что в Магадане для него и супруги организовали экскурсии и отдых на природе.
«
"В путешествии все новый опыт. Есть много прекрасного, что мы увидели, были и сложности. Были вещи, которые мы видели, но не понимали. И это одно из удовольствий - познакомиться с людьми и, кроме того, стать частью всего этого, почувствовать себя внутри, частью культуры каждого места", - рассказала РИА Новости Бетина Раймонди.
Путешественники уточнили, что вскоре отправятся на Чукотку, оттуда - на Аляску. К середине августа они рассчитывают вернуться домой, в аргентинский Мар-Дель-Плата.
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