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На востоке Мадагаскара при пожаре на рынке погиб человек - РИА Новости, 04.08.2026
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01:35 04.08.2026
На востоке Мадагаскара при пожаре на рынке погиб человек

На востоке Мадагаскара при пожаре на рынке погиб человек, сгорели 3000 палаток

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМадагаскар
Мадагаскар - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате пожара на рынке в городе Туамасина на востоке Мадагаскара погиб один человек, еще один пострадал.
  • Уничтожено около 3,2 тысячи торговых палаток, последствия пожара затронули примерно 3,5 тысячи человек.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Один человек погиб, один пострадал, около 3,2 тысячи торговых палаток уничтожено в результате пожара на рынке в городе Туамасина на востоке Мадагаскара, сообщает портал 2424.mg со ссылкой на местные власти.
Как передает агентство Синьхуа, последствия пожара затронули около 3,5 тысячи человек.
"Один человек погиб, один пострадал... Примерно 90% рынка, а именно около 3,2 тысячи палаток, было уничтожено пламенем", - сообщает портал.
Предположительно, пожар мог возникнуть из-за огня, использовавшегося для приготовления пищи на рынке, или из-за короткого замыкания, добавляет издание.
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