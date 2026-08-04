На востоке Мадагаскара при пожаре на рынке погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате пожара на рынке в городе Туамасина на востоке Мадагаскара погиб один человек, еще один пострадал.

Уничтожено около 3,2 тысячи торговых палаток, последствия пожара затронули примерно 3,5 тысячи человек.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Один человек погиб, один пострадал, около 3,2 тысячи торговых палаток уничтожено в результате пожара на рынке в городе Туамасина на востоке Мадагаскара, сообщает портал Один человек погиб, один пострадал, около 3,2 тысячи торговых палаток уничтожено в результате пожара на рынке в городе Туамасина на востоке Мадагаскара, сообщает портал 2424.mg со ссылкой на местные власти.

Как передает агентство Синьхуа, последствия пожара затронули около 3,5 тысячи человек.

"Один человек погиб, один пострадал... Примерно 90% рынка, а именно около 3,2 тысячи палаток, было уничтожено пламенем", - сообщает портал.