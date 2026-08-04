Житель Львова женился на женщине-инвалиде, чтобы уехать от мобилизации

Краткий пересказ от РИА ИИ Военнообязанный житель Львова женился на 60-летней женщине с инвалидностью, чтобы легально выехать в Польшу.

Женщина со второй группой инвалидности заключила за деньги фиктивный брак с 41-летним военнообязанным из Львова, чтобы тот смог выехать с Украины и избежать мобилизации.

Женщине-инвалиду инкриминируют незаконную переправку гражданина через государственную границу, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Военнообязанный житель Львова женился на 60-летней женщине с инвалидностью, чтобы легально выехать в Польшу, ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает львовская областная прокуратура.

"Прокуроры Франковской окружной прокуратуры города Львова направили в суд обвинительный акт в отношении 60-летней жительницы Пустомытовского района, которая содействовала незаконной переправке лица через государственную границу Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте львовской областной прокуратуры.

По данным следствия, женщина со второй группой инвалидности заключила за деньги фиктивный брак с 41-летним военнообязанным из Львова, чтобы тот смог беспрепятственно выехать с Украины и избежать мобилизации.

"В августе 2023 года мужчина вместе с бывшей женой выехал на автомобиле в Республику Польша в качестве сопровождающего нынешней жены с инвалидностью", - уточнили в прокуратуре.

В ведомстве сообщили, что женщина-инвалид пешком вернулась из Польши на Украину, а ее фиктивный муж остался там. Ей инкриминируют незаконную переправку гражданина через государственную границу. Максимальное наказание по этой статье - пять лет лишения свободы.