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Житель Львова женился на женщине-инвалиде, чтобы уехать от мобилизации - РИА Новости, 04.08.2026
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14:08 04.08.2026
Житель Львова женился на женщине-инвалиде, чтобы уехать от мобилизации

Житель Львова женился на 60-летней женщине-инвалиде, чтобы уехать от мобилизации

© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата в Одессе
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата в Одессе . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнообязанный житель Львова женился на 60-летней женщине с инвалидностью, чтобы легально выехать в Польшу.
  • Женщина со второй группой инвалидности заключила за деньги фиктивный брак с 41-летним военнообязанным из Львова, чтобы тот смог выехать с Украины и избежать мобилизации.
  • Женщине-инвалиду инкриминируют незаконную переправку гражданина через государственную границу, ей грозит до пяти лет лишения свободы.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Военнообязанный житель Львова женился на 60-летней женщине с инвалидностью, чтобы легально выехать в Польшу, ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает львовская областная прокуратура.
"Прокуроры Франковской окружной прокуратуры города Львова направили в суд обвинительный акт в отношении 60-летней жительницы Пустомытовского района, которая содействовала незаконной переправке лица через государственную границу Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте львовской областной прокуратуры.
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По данным следствия, женщина со второй группой инвалидности заключила за деньги фиктивный брак с 41-летним военнообязанным из Львова, чтобы тот смог беспрепятственно выехать с Украины и избежать мобилизации.
"В августе 2023 года мужчина вместе с бывшей женой выехал на автомобиле в Республику Польша в качестве сопровождающего нынешней жены с инвалидностью", - уточнили в прокуратуре.
В ведомстве сообщили, что женщина-инвалид пешком вернулась из Польши на Украину, а ее фиктивный муж остался там. Ей инкриминируют незаконную переправку гражданина через государственную границу. Максимальное наказание по этой статье - пять лет лишения свободы.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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