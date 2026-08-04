Лукашенко заявил, что хочет создать в Белоруссии средство для борьбы с БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании создать в стране мощнейшее средство для борьбы с беспилотниками.
МИНСК, 4 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы создания в стране мощнейшего средства для борьбы с беспилотниками, которое обнулит значение и роль БПЛА.
Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, Лукашенко во вторник провел совещание по вопросу создания в стране Академии интеллектуальных технологий. По информации пресс-службы, на совещании было отмечено, что государство и общество возлагают большие надежды на новую академию и ее будущий вклад в развитие страны.
"Возможно, там смогут изобрести принципиально новое мощное средство борьбы с беспилотниками, которые сейчас у всех на слуху, и эта разработка обнулит значение и роль БПЛА", - говорится в сообщении пресс-службы.
"Я вот сейчас думаю над этой идеей. Думаю, вот все паримся: "Беспилотники надо, беспилотники". А если кто-то умный возьмет в небольшой стране - в Израиле, в Беларуси... - и создаст систему борьбы с этими беспилотниками? Против любых беспилотников? Все, они перестают летать - падают, взрываются и так далее?" - сказал Лукашенко на совещании, видеофрагмент которого опубликовал близкий к пресс-службе глав белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
Лукашенко подчеркнул, что надо талантливым людям открыть дорогу в новую академию – вдруг кто-то "изобретет специфическое мощнейшее средство борьбы с беспилотниками и обнулит в мире все эти беспилотники".