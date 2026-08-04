Лукашенко заявил, что хочет создать в Белоруссии средство для борьбы с БПЛА

МИНСК, 4 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы создания в стране мощнейшего средства для борьбы с беспилотниками, которое обнулит значение и роль БПЛА.

Лукашенко подчеркнул, что надо талантливым людям открыть дорогу в новую академию – вдруг кто-то "изобретет специфическое мощнейшее средство борьбы с беспилотниками и обнулит в мире все эти беспилотники".