В Лондоне впервые за 155 лет прошел полный календарный месяц без дождя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Лондоне в течение полного календарного месяца не шел дождь впервые с 1871 года.
- Великобритания может столкнуться с дефицитом продовольствия на фоне засухи из-за аномальной жары.
ЛОНДОН, 4 авг - РИА Новости. Дождь не шел в Лондоне в течение полного календарного месяца впервые с 1871 года, сообщает портал Semafor.
Ранее издание Mirror сообщило со ссылкой на Национальный союз фермеров (NFU), что Великобритания может столкнуться с дефицитом продовольствия на фоне засухи из-за аномальной жары.
"В лондонском Королевском ботаническом саду Кью, где с 1871 года располагается метеостанция, впервые за 155 лет был зафиксирован календарный месяц без дождя", - говорится в материале.
В конце июля в Англии уже в четвертый раз за несколько месяцев установилась аномальная жара. Агентство по охране окружающей среды объявило о засухе на половине территории Англии.
Британское метеорологическое бюро сообщило, что на юго-востоке Англии зафиксирован самый продолжительный период без осадков за последние 30 лет. В июне в Великобритании жара побила рекорд и поднялась выше 37 градусов. Ранее профессор метеорологии Лидсского университета Дуглас Паркер заявил РИА Новости, что летняя жара в 40 градусов по Цельсию может стать нормой для Великобритании уже через 25 лет на фоне изменения климата.