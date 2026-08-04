Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае работает горячая линия после атаки БПЛА на Геленджик - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 04.08.2026
В Краснодарском крае работает горячая линия после атаки БПЛА на Геленджик

Богодистов: на Кубани работает горячая линия после атаки БПЛА на Геленджик

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГеленджик
Геленджик - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Геленджик. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После атаки беспилотников на Архипо-Осиповку была создана горячая линия, которая проработала в понедельник до 2:00 ночи.
  • Горячая линия будет работать во вторник до 2:00 ночи и возобновит работу в среду с 9:00, по каждому обращению специалисты дают разъяснения и при необходимости передают информацию в профильные службы.
КРАСНОДАР, 4 авг – РИА Новости. Горячая линия, которую создали после атаки беспилотников на Архипо-Осиповку, будет работать во вторник и среду, сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов.
Горячую линию по номеру +7(86141)3-19-29 открыли на базе муниципального центра управления Геленджика в понедельник, она проработала до 2.00 часов ночи. Ее создали для того, чтобы родственники и близкие тех, кто отдыхал в Архипо-Осиповке и не вышел на связь, могли уточнить информацию. К 23.00 3 августа на телефон горячей линии поступил 121 звонок.
«
"Сегодня горячая линия будет работать до 02.00. Завтра возобновит работу с 09.00", - говорится в сообщении Богодистова в его канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что по каждому обращению специалисты дают разъяснения, помогают разобраться в ситуации и при необходимости оперативно передают информацию в профильные службы.
В понедельник утром губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. По данным оперштаба региона, погибли семь человек, среди них трое детей. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что госпитализирован 21 пострадавший, в том числе трое детей, девять пострадавших - в тяжелом состоянии. Еще 37 пострадавших, включая 9 детей, получили амбулаторную медицинскую помощь.
Врач в кабинете - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Врачи и психологи ФМБА оказывают помощь пострадавшим в Геленджике
3 августа, 21:30
 
ГеленджикРоссияАлексей БогодистовВениамин КондратьевАлексей Кузнецов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала