В Краснодарском крае работает горячая линия после атаки БПЛА на Геленджик

КРАСНОДАР, 4 авг – РИА Новости. Горячая линия, которую создали после атаки беспилотников на Архипо-Осиповку, будет работать во вторник и среду, сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов.

Он уточнил, что по каждому обращению специалисты дают разъяснения, помогают разобраться в ситуации и при необходимости оперативно передают информацию в профильные службы.