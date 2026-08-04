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В ЕР назвали налоговые доначисления за использование льгот недопустимыми - РИА Новости, 04.08.2026
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13:35 04.08.2026 (обновлено: 21:10 04.08.2026)
В ЕР назвали налоговые доначисления за использование льгот недопустимыми

В "Единой России" назвали налоговые доначисления за льготы недопустимыми

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСимволика партии "Единая Россия"
Символика партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Калинин заявил, что ситуации, когда бизнес получает налоговые доначисления за использование предусмотренных льгот, являются недопустимыми.
  • «Единая Россия» выступает за прозрачные налоговые правила для бизнеса.
  • Партия совместно с бизнес-сообществом и профильными ведомствами проработает инициативы по совершенствованию регулирования и снижению административной нагрузки.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Ситуации, когда бизнес получает налоговые доначисления за использование предусмотренных льгот, являются недопустимыми, заявил председатель общественного совета партпроекта "Единой России" "Предпринимательство", глава общероссийской организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Александр Калинин.
"Ситуации, когда компании получают налоговые доначисления за использование предусмотренных льгот, являются недопустимыми", — сказал Калинин, слова которого приводятся в канале "Единой России" на платформе "Макс".
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Он отметил, что партия выступает за прозрачные налоговые правила для бизнеса. Калинин также сообщил, что при подготовке новой народной программы в ЕР поступают предложения от предпринимателей по совершенствованию регулирования и снижению административной нагрузки.
"Эти инициативы партия проработает совместно с бизнес-сообществом и профильными ведомствами. Цель — сформировать устойчивую систему, которая помогает компаниям предсказуемо развиваться, инвестировать и создавать новые рабочие места", — подчеркнул он.
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Александр КалининЕдиная Россия
 
 
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