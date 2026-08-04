Латвия возобновила пропуск авто на границе с Белоруссией, заявили в Минске

Краткий пересказ от РИА ИИ Латвия возобновила оформление и пропуск транспорта в пункте пропуска «Патерниеки» на границе с Белоруссией.

Латвийская сторона возобновила в полном объеме пропуск грузовых и легковых транспортных средств с 21:00 по московскому времени.

МИНСК, 4 авг – РИА Новости. Латвия возобновила оформление и пропуск транспорта в единственном функционирующем пункте пропуска на границе с Белоруссией "Патерниеки", сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

"На границе с Латвией возобновлено оформление транспорта", - говорится в сообщении погранкомитета в Telegram-канале

Поясняется, что латвийская сторона уведомила белорусских пограничников, что с 21.00 (совпадает с мск) в пункте пропуска "Патерниеки" (с белорусской стороны – "Григоровщина") она возобновила в полном объеме пропуск грузовых и легковых транспортных средств.

Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава 31 июля заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. Правительство республики во вторник рассматривало вопрос полного закрытия границы с Белоруссией , инициатива не была поддержана.