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Латвия возобновила пропуск авто на границе с Белоруссией, заявили в Минске - РИА Новости, 04.08.2026
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21:59 04.08.2026 (обновлено: 22:12 04.08.2026)
Латвия возобновила пропуск авто на границе с Белоруссией, заявили в Минске

Латвия возобновила оформление и пропуск транспорта на границе с Белоруссией

© Фото : Государственная пограничная охрана ЛатвииЛатвийско-белорусская граница
Латвийско-белорусская граница - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Государственная пограничная охрана Латвии
Латвийско-белорусская граница. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Латвия возобновила оформление и пропуск транспорта в пункте пропуска «Патерниеки» на границе с Белоруссией.
  • Латвийская сторона возобновила в полном объеме пропуск грузовых и легковых транспортных средств с 21:00 по московскому времени.
МИНСК, 4 авг – РИА Новости. Латвия возобновила оформление и пропуск транспорта в единственном функционирующем пункте пропуска на границе с Белоруссией "Патерниеки", сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.
"На границе с Латвией возобновлено оформление транспорта", - говорится в сообщении погранкомитета в Telegram-канале.
Поясняется, что латвийская сторона уведомила белорусских пограничников, что с 21.00 (совпадает с мск) в пункте пропуска "Патерниеки" (с белорусской стороны – "Григоровщина") она возобновила в полном объеме пропуск грузовых и легковых транспортных средств.
Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава 31 июля заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. Правительство республики во вторник рассматривало вопрос полного закрытия границы с Белоруссией, инициатива не была поддержана.
В последнее время на границе функционировал только один пункт пропуска из двух. В сентябре 2023 года Латвия приостановила работу второго пункта пропуска "для предотвращения угроз нелегальной миграции".
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