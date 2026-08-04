В Латвии запросили отставку главы МВД из-за закрытия границы с Белоруссией

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Депутаты оппозиционной латвийской партии "Стабильность!" подготовили запрос об отставке министра внутренних дел страны Яниса Домбравы из-за решения закрыть последний пункт пропуска на границе с Белоруссией, сообщила журналистам глава этой партии Светлана Чулкова.

"Сейчас в сейме собирают подписи депутатов, необходимые для подачи запроса на рассмотрение отставки Домбравы. Мы считаем, что у общества есть право ожидать политической ответственности за принятые решения", — заявила Чулкова.

"Сегодня националист Домбрава пытается наказать простых людей за то, что они не хотят войны с нашими соседями. Он наказывает за это нашу экономику. Мы не можем молчать", — написал Росликов в своем Telegram-канале.