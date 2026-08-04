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В Латвии запросили отставку главы МВД из-за закрытия границы с Белоруссией - РИА Новости, 04.08.2026
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15:05 04.08.2026 (обновлено: 15:06 04.08.2026)
В Латвии запросили отставку главы МВД из-за закрытия границы с Белоруссией

Оппозиция в Латвии запросила отставку Домбравы из-за закрытия КПП на границе

© Фото : Государственная пограничная охрана ЛатвииЛатвийско-белорусская граница
Латвийско-белорусская граница - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Государственная пограничная охрана Латвии
Латвийско-белорусская граница. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты оппозиционной латвийской партии «Стабильность!» подготовили запрос об отставке министра внутренних дел Яниса Домбравы из-за решения закрыть последний пункт пропуска на границе с Белоруссией.
  • Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам, при этом в сентябре 2023 года Латвия приостановила работу второго пункта пропуска для предотвращения угроз нелегальной миграции.
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Депутаты оппозиционной латвийской партии "Стабильность!" подготовили запрос об отставке министра внутренних дел страны Яниса Домбравы из-за решения закрыть последний пункт пропуска на границе с Белоруссией, сообщила журналистам глава этой партии Светлана Чулкова.
Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава 31 июля заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. В последнее время на границе функционировал только один пункт пропуска из двух. В сентябре 2023 года Латвия приостановила работу второго пункта пропуска "для предотвращения угроз нелегальной миграции". Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что правительство республики во вторник рассмотрит вопрос полного закрытия границы с Белоруссией. Ранее латвийские автоперевозчики из ассоциации Latvijas auto предупредили, что закрытие последнего КПП на границе с Белоруссией приведет к потере транзитных доходов, рабочих мест и грузопотоков, которые могут окончательно переместиться в Литву и Польшу.
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"Сейчас в сейме собирают подписи депутатов, необходимые для подачи запроса на рассмотрение отставки Домбравы. Мы считаем, что у общества есть право ожидать политической ответственности за принятые решения", — заявила Чулкова.
Подготовку запроса об отставке Домбравы прокомментировал и экс-депутат Рижской думы от партии "Стабильность!" Алексей Росликов.
"Сегодня националист Домбрава пытается наказать простых людей за то, что они не хотят войны с нашими соседями. Он наказывает за это нашу экономику. Мы не можем молчать", — написал Росликов в своем Telegram-канале.
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