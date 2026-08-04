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Лантратова прокомментировала удары ВСУ по Подмосковью - РИА Новости, 04.08.2026
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13:31 04.08.2026 (обновлено: 13:49 04.08.2026)
Лантратова прокомментировала удары ВСУ по Подмосковью

Лантратова об ударах ВСУ по Подмосковью: Киев целенаправленно бьет по жителям

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что Украина целенаправленно наносит удары по мирным жителям.
  • Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал об атаке БПЛА на Подмосковье, в результате которой погибли пять человек и пострадали десять человек в промзоне Новоселок в Чехове.
СОЛНЕЧНОГОРСК, 4 авг - РИА Новости. Украина выбрала для себя новую стратегическую позицию, она целенаправленно бьет по мирным жителям, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, говоря об ударах ВСУ по Подмосковью.
Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал об атаке БПЛА на Подмосковье, в результате которой погибли пять человек. По его словам, в промзоне Новоселок в Чехове пострадали десять человек.
"Сегодня в Московской области удары. Собственно, каждый день мы видим такую стратегическую позицию Украины - они просто целенаправленно теперь бьют только по мирным жителям. Они ударяют по детским площадкам, по автобусам, где едут дети из Белоруссии отдыхать на море. И действительно они избрали эту новую тактику, чтобы пытаться давить именно через самое больное", - сказала Лантратова журналистам.
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