Лантратова прокомментировала удары ВСУ по Подмосковью

СОЛНЕЧНОГОРСК, 4 авг - РИА Новости. Украина выбрала для себя новую стратегическую позицию, она целенаправленно бьет по мирным жителям, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, говоря об ударах ВСУ по Подмосковью.

"Сегодня в Московской области удары. Собственно, каждый день мы видим такую стратегическую позицию Украины - они просто целенаправленно теперь бьют только по мирным жителям. Они ударяют по детским площадкам, по автобусам, где едут дети из Белоруссии отдыхать на море. И действительно они избрали эту новую тактику, чтобы пытаться давить именно через самое больное", - сказала Лантратова журналистам.