Лантратова помогла многодетной семье из Марий Эл получить жилищную субсидию

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла многодетной семье военнослужащего из Марий Эл получить субсидию на приобретение жилья.

Семья из шести человек долгое время ютилась в квартире площадью 34,8 квадратных метра, несмотря на решение суда о праве на улучшение жилищных условий.

Договор на покупку новой квартиры для семьи находится в стадии оформления благодаря совместным действиям Минобороны России и уполномоченного по правам человека в Республике Марий Эл.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла многодетной семье военнослужащего из Марий Эл получить субсидию на приобретение жилья и оформить договор на покупку новой квартиры.

Федеральный омбудсмен рассказала, что к уполномоченному по правам человека в Республике Марий Эл Фанису Мухаметгалиеву, обратился военнослужащий, отец четверых детей.

"Долгое время, несмотря на соответствующее решение суда, подтверждающее право на улучшение жилищных условий и жилищную субсидию, семья из шести человек ютилась в квартире площадью всего 34,8 квадратных метра", - написала Лантратова в своем канале на платформе " Макс ".

Учитывая обстоятельства дела, аппаратом регионального уполномоченного было инициировано обращение в Департамент жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России, подчеркнула федеральный омбудсмен.