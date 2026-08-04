Лантратова помогла многодетной семье из Марий Эл получить жилищную субсидию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла многодетной семье военнослужащего из Марий Эл получить субсидию на приобретение жилья.
- Семья из шести человек долгое время ютилась в квартире площадью 34,8 квадратных метра, несмотря на решение суда о праве на улучшение жилищных условий.
- Договор на покупку новой квартиры для семьи находится в стадии оформления благодаря совместным действиям Минобороны России и уполномоченного по правам человека в Республике Марий Эл.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла многодетной семье военнослужащего из Марий Эл получить субсидию на приобретение жилья и оформить договор на покупку новой квартиры.
Федеральный омбудсмен рассказала, что к уполномоченному по правам человека в Республике Марий Эл Фанису Мухаметгалиеву, обратился военнослужащий, отец четверых детей.
"Долгое время, несмотря на соответствующее решение суда, подтверждающее право на улучшение жилищных условий и жилищную субсидию, семья из шести человек ютилась в квартире площадью всего 34,8 квадратных метра", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Учитывая обстоятельства дела, аппаратом регионального уполномоченного было инициировано обращение в Департамент жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России, подчеркнула федеральный омбудсмен.
"Документы оперативно рассмотрены, семье выделена субсидия на приобретение жилья. В настоящее время договор на покупку новой квартиры уже находится в стадии оформления. Благодаря совместным действиям Минобороны России и уполномоченного по правам человека в Республике Марий Эл Фаниса Мухаметгалиева вопрос был оперативно решен", - добавила Лантратова.
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