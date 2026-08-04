Внебиржевой курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые с 1 апреля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчетный курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые с 1 апреля.
- После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли стал кросс-курс доллара через юань.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 81 рубля - впервые с 1 апреля, следует из данных торгов.
К 12.42 мск курс доллара увеличивается на 32 копейки относительно предыдущего закрытия - до 80,99 рубля. А минутами ранее он поднимался до 81,02 рубля.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.
Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
Рубль вошел в число самых сильных валют к доллару в июле
1 августа, 04:42