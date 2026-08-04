Мишустин анонсировал создание 12 круглогодичных курортов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал" построят 12 круглогодичных курортов в десяти регионах.
- На благоустройство туристических центров субъекты получат по девять миллиардов рублей в этом и следующем годах.
- Власти планируют модернизировать 75 аэропортов, из них в 38 уже идут работы.
- Туристы в первой половине года совершили более 43 миллионов поездок по России, среди них более трех миллионов иностранцев.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг — РИА Новости. В России создадут новые круглогодичные курорты, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Реализуем масштабный проект — "Пять морей и озеро Байкал", в рамках которого в десяти субъектах будут построены 12 круглогодичных курортов", — сказал он на совещании по развитию туризма, прошедшем в Горно-Алтайске.
Глава правительства подчеркнул, что в этом и следующем годах регионы получат по девять миллиардов рублей на благоустройство туристических центров. Также власти планируют модернизировать 75 аэропортов, из них в 38 уже идут работы.
Премьер обратил внимание, что в сфере туризма уже работает комплекс инструментов господдержки.
"Прежде всего это программа льготного кредитования, с помощью которой сегодня возводятся 300 гостиниц и многофункциональных комплексов более чем на 63 тысячи номеров. И еще 40 круглогодичных объектов. Это аквапарки, горнолыжные курорты и парки развлечений", — заявил Мишустин.
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По его словам, общий объем инвестиций в эти проекты — около 1,6 триллиона рублей, из которых триллион — субсидируемый кредитный портфель. Сейчас уже полсотни таких объектов принимают гостей.
Мишустин также отметил, что туристы в первой половине года совершили более 43 миллионов поездок по России, среди них более трех миллионов иностранцев. Заселиться через платформу "Макс" можно уже почти в 200 отелей в 40 регионах.
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