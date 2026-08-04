У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в ночь на 4 августа у побережья южных Курил.
- Эпицентр землетрясения располагался в 80 километрах южнее села Малокурильское на курильском острове Шикотан, очаг — на глубине 72 километров под морским дном.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в ночь на вторник в Тихом океане у побережья южных Курил, его ощутили на острове Шикотан, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По сведениям Семеновой, землетрясение ощутили на Шикотане силой до 4 баллов, тревога цунами не объявлялась.