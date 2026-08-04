Эксперт рассказала, как часто надо купать грудных детей

Краткий пересказ от РИА ИИ Купать грудных детей достаточно один–три раза в неделю, начинать водные процедуры можно сразу после выписки из роддома, рассказала ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского университета Мария Милехина.

Для купания не обязательно кипятить воду и использовать специальные средства с нейтральным pH — их достаточно применять примерно раз в неделю.

Температура воды для купания должна быть комфортной — около 36–37 градусов, а мыть голову детским шампунем следует по мере загрязнения, а не ежедневно.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Грудных детей достаточно купать до трех раз в неделю, а начинать водные процедуры можно сразу после выписки из роддома, рассказала ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского университета Мария Милехина.

"Начинать купать ребенка можно сразу после выписки из роддома. Необходимости в частых водных процедурах для грудных детей нет, достаточно одного - трех раз в неделю... Не стоит использовать марганцовку, она может вызвать ожог, или травяные отвары, на которые нередко возникают аллергические реакции", - сказала Милехина NEWS.ru

По словам врача, купать грудных детей можно в любой емкости - большой ванне, детской ванночке или тазу, наполнять их полностью не обязательно, как и кипятить воду: подойдет обычная водопроводная.

Детские уходовые средства с нейтральным pH достаточно использовать не каждый раз, а примерно раз в неделю, уточнила Милехина.

Она добавила, что температура воды для купания должна быть комфортной - около 36-37 градусов, а порядок мытья лучше соблюдать такой: сначала ополоснуть руки и ноги, затем тело и только потом переходить к шее и голове. Голову следует мыть детским шампунем по мере загрязнения, а не ежедневно, подчеркнула врач. Плавание для ребенка физиологично, так как внутриутробно он находился в околоплодной жидкости.

"Его поведение на воде обусловлено рядом рефлексов, которые постепенно угасают к шести месяцам. например, при попадании воды на лицо малыш задерживает дыхание и делает движения руками и ногами", - отметила Милехина.