На Кубе восстановили энергосистему после очередного тотального отключения

Полное отключение национальной энергосистемы произошло поздно вечером в воскресенье. В понедельник, после начавшегося восстановления энергоснабжения, на Кубе произошел повторный тотальный блэкаут. По данным министерства энергетики и горнодобывающей промышленности, причиной стало колебание в энергосистеме.