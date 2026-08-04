США увеличили число сил и средств разведки на Кубе, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США в последние месяцы увеличили количество сил и средств разведки на Кубе.
- Речь идет об отправке шпионов и других сил разведки, а также об увеличении присутствия ЦРУ на Кубе.
- Как пишет Politico, эти меры могут говорить о том, что Вашингтон что-то планирует, от военной операции до попыток настроить местных жителей против властей.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. США в последние месяцы направили на Кубу больше сил и средств разведки, сообщает газета Politico со ссылкой на два источника, знакомых с планами администрации президента США Дональда Трампа на остров.
"США в последние месяцы увеличили (число - ред.) сил и средств разведки на Кубе", - говорится в сообщении издания.
Люди Кастро разрушают США. Трамп не зря боится Кубы
25 июля, 08:00
Как пишет Politico, эти меры могут говорить о том, что Вашингтон что-то планирует, от военной операции до попыток настроить местных жителей против властей.
Как заявил один из источников, Вашингтон может заняться островом еще до того, как закончит конфликт с Ираном. Источник добавил, что вопрос Кубы является в высшей степени приоритетным для госсекретаря США Марко Рубио.
Кроме того, как сообщает Politico, в конце июля высокопоставленный сотрудник госдепа направил коллегам письмо, в котором обвинил Кубу в экспорте "антиколониального чувства обиды, свойственного третьему миру", которое теперь укореняется в американских институтах.
В последнее время США усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США.