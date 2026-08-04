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США увеличили число сил и средств разведки на Кубе, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.08.2026
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15:34 04.08.2026
США увеличили число сил и средств разведки на Кубе, сообщили СМИ

Politico: США направили на Кубу большое количество сил и средств разведки

© AP Photo / Ramon EspinosaФлаги Кубы и США в Гаване
Флаги Кубы и США в Гаване - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Флаги Кубы и США в Гаване. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США в последние месяцы увеличили количество сил и средств разведки на Кубе.
  • Речь идет об отправке шпионов и других сил разведки, а также об увеличении присутствия ЦРУ на Кубе.
  • Как пишет Politico, эти меры могут говорить о том, что Вашингтон что-то планирует, от военной операции до попыток настроить местных жителей против властей.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. США в последние месяцы направили на Кубу больше сил и средств разведки, сообщает газета Politico со ссылкой на два источника, знакомых с планами администрации президента США Дональда Трампа на остров.
"США в последние месяцы увеличили (число - ред.) сил и средств разведки на Кубе", - говорится в сообщении издания.
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По словам собеседников газеты, речь идет об отправке шпионов и других сил разведки, а также увеличении "присутствия" ЦРУ на Кубе. По данным издания, шпионы ведомства, как правило, делятся на две категории: "агенты", которые набираются из местных жителей, и "офицеры", занимающиеся вербовкой.
Как пишет Politico, эти меры могут говорить о том, что Вашингтон что-то планирует, от военной операции до попыток настроить местных жителей против властей.
Как заявил один из источников, Вашингтон может заняться островом еще до того, как закончит конфликт с Ираном. Источник добавил, что вопрос Кубы является в высшей степени приоритетным для госсекретаря США Марко Рубио.
Кроме того, как сообщает Politico, в конце июля высокопоставленный сотрудник госдепа направил коллегам письмо, в котором обвинил Кубу в экспорте "антиколониального чувства обиды, свойственного третьему миру", которое теперь укореняется в американских институтах.
В последнее время США усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США.
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