Краткий пересказ от РИА ИИ США в последние месяцы увеличили количество сил и средств разведки на Кубе.

Речь идет об отправке шпионов и других сил разведки, а также об увеличении присутствия ЦРУ на Кубе.

Как пишет Politico, эти меры могут говорить о том, что Вашингтон что-то планирует, от военной операции до попыток настроить местных жителей против властей.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. США в последние месяцы направили на Кубу больше сил и средств разведки, сообщает газета Politico со ссылкой на два источника, знакомых с планами администрации президента США Дональда Трампа на остров.

"США в последние месяцы увеличили (число - ред.) сил и средств разведки на Кубе", - говорится в сообщении издания.

По словам собеседников газеты, речь идет об отправке шпионов и других сил разведки, а также увеличении "присутствия" ЦРУ на Кубе . По данным издания, шпионы ведомства, как правило, делятся на две категории: "агенты", которые набираются из местных жителей, и "офицеры", занимающиеся вербовкой.

Как пишет Politico, эти меры могут говорить о том, что Вашингтон что-то планирует, от военной операции до попыток настроить местных жителей против властей.

Как заявил один из источников, Вашингтон может заняться островом еще до того, как закончит конфликт с Ираном. Источник добавил, что вопрос Кубы является в высшей степени приоритетным для госсекретаря США Марко Рубио.

Кроме того, как сообщает Politico, в конце июля высокопоставленный сотрудник госдепа направил коллегам письмо, в котором обвинил Кубу в экспорте "антиколониального чувства обиды, свойственного третьему миру", которое теперь укореняется в американских институтах.