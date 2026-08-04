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Турпоток из России на Кубу практически сведен к нулю, заявил посол в Гаване - РИА Новости, 04.08.2026
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Туризм
 
13:18 04.08.2026 (обновлено: 19:50 04.08.2026)
Турпоток из России на Кубу практически сведен к нулю, заявил посол в Гаване

Посол Коронелли: турпоток на Кубу сведен к нулю из-за отсутствия авиасообщения

© AP Photo / Jorge Luis BanosУлица в Гаване
Улица в Гаване - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Jorge Luis Banos
Улица в Гаване. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Туристический поток из России на Кубу практически сведен к нулю из-за отсутствия прямого авиасообщения между странами.
  • За последние 30 дней на Кубе произошло уже пятое полное отключение электричества.
ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Туристический поток из России на Кубу практически сведен к нулю из-за отсутствия прямого авиасообщения между странами, рассказал РИА Новости посол России в республике Виктор Коронелли.
"В настоящее время вследствие отсутствия прямого авиасообщения между Россией и Кубой турпоток из нашей страны на остров практически отсутствует", — сообщил Коронелли, отвечая на вопрос, затронуло ли очередное масштабное отключение электричества на Кубе районы проживания российских туристов.
Во вторник энергосистема вновь вышла из строя, несмотря на начавшееся восстановление после предыдущего блэкаута. За последние 30 дней полное отключение произошло уже в пятый раз.
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