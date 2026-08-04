Турпоток из России на Кубу практически сведен к нулю, заявил посол в Гаване

ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Туристический поток из России на Кубу практически сведен к нулю из-за отсутствия прямого авиасообщения между странами, рассказал РИА Новости посол России в республике Виктор Коронелли.

Во вторник энергосистема вновь вышла из строя, несмотря на начавшееся восстановление после предыдущего блэкаута. За последние 30 дней полное отключение произошло уже в пятый раз.