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Россияне не обращались за помощью из-за блэкаута на Кубе, рассказал посол - РИА Новости, 04.08.2026
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11:18 04.08.2026
Россияне не обращались за помощью из-за блэкаута на Кубе, рассказал посол

Коронелли: россияне не обращались за помощью в связи с блэкаутом на Кубе

© REUTERS / Norlys PerezБлэкаут в Гаване, Куба
Блэкаут в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© REUTERS / Norlys Perez
Блэкаут в Гаване, Куба
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ на Кубе Виктор Коронелли сообщил, что российские граждане не обращались за помощью в посольство и генконсульство России в связи с отключениями электроэнергии.
  • Национальная электроэнергетическая система Кубы вновь полностью отключилась, несмотря на начавшееся восстановление после предыдущего масштабного блэкаута.
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Российские граждане не обращались за помощью в посольство и генеральное консульство России в связи с отключениями электроэнергии на Кубе, сообщил РИА Новости посол РФ в республике Виктор Коронелли.
"В Посольство России на Кубе и Генеральное консульство России в Гаване обращения от росграждан в связи с отключением электроэнергии на острове не поступали", — сказал Коронелли.
Во вторник на Кубе вновь полностью отключилась национальная электроэнергетическая система, несмотря на начавшееся восстановление после предыдущего масштабного блэкаута. По данным государственного издания Cubadebate, к новому сбою привело колебание в сети. За последние 30 дней энергосистема острова полностью отключалась пять раз.
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