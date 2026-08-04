Россияне не обращались за помощью из-за блэкаута на Кубе, рассказал посол

ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Российские граждане не обращались за помощью в посольство и генеральное консульство России в связи с отключениями электроэнергии на Кубе, сообщил РИА Новости посол РФ в республике Виктор Коронелли.

Во вторник на Кубе вновь полностью отключилась национальная электроэнергетическая система, несмотря на начавшееся восстановление после предыдущего масштабного блэкаута. По данным государственного издания Cubadebate, к новому сбою привело колебание в сети. За последние 30 дней энергосистема острова полностью отключалась пять раз.