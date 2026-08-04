Посольство на Кубе выпустило рекомендации для россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посольство РФ рекомендует россиянам, приезжающим на Кубу, иметь при себе заряженные мобильные телефоны и запас питьевой воды из-за регулярных отключений электроэнергии.
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Посольство РФ рекомендует россиянам, приезжающим на Кубу, иметь при себе заряженные мобильные телефоны и запас питьевой воды из-за регулярных отключений электроэнергии, заявил РИА Новости российский посол в республике Виктор Коронелли.
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"В связи с периодическими отключениями здесь электроэнергии рекомендуем приезжающим сюда россиянам стараться иметь, прежде всего, заряженные мобильные телефоны, а также запас питьевой воды", - сказал Коронелли.
Во вторник на Кубе вновь полностью отключилась Национальная электроэнергетическая система, несмотря на начавшееся восстановление после предыдущего масштабного блэкаута. По данным государственного издания Cubadebate, к новому сбою привело колебание в сети. За последние 30 дней энергосистема острова полностью отключалась пять раз.