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Посольство на Кубе выпустило рекомендации для россиян - РИА Новости, 04.08.2026
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10:27 04.08.2026
Посольство на Кубе выпустило рекомендации для россиян

Посольство на Кубе рекомендовало россиянам запастись водой и зарядить телефоны

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГорода мира. Гавана
Города мира. Гавана - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство РФ рекомендует россиянам, приезжающим на Кубу, иметь при себе заряженные мобильные телефоны и запас питьевой воды из-за регулярных отключений электроэнергии.
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Посольство РФ рекомендует россиянам, приезжающим на Кубу, иметь при себе заряженные мобильные телефоны и запас питьевой воды из-за регулярных отключений электроэнергии, заявил РИА Новости российский посол в республике Виктор Коронелли.
«
"В связи с периодическими отключениями здесь электроэнергии рекомендуем приезжающим сюда россиянам стараться иметь, прежде всего, заряженные мобильные телефоны, а также запас питьевой воды", - сказал Коронелли.
Во вторник на Кубе вновь полностью отключилась Национальная электроэнергетическая система, несмотря на начавшееся восстановление после предыдущего масштабного блэкаута. По данным государственного издания Cubadebate, к новому сбою привело колебание в сети. За последние 30 дней энергосистема острова полностью отключалась пять раз.
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