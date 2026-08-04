На Кубе произошел пятый за месяц тотальный блэкаут

МЕХИКО, 4 авг - РИА Новости. На Кубе вновь произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы, несмотря на начавшееся ранее восстановление после масштабного блэкаута, сообщило государственное издание Cubadebate.

Национальная электроэнергетическая компания Union Electrica сообщила накануне о полном отключении национальной энергосистемы, которое произошло в 22.43 по местному времени (05.43 понедельника мск). В течение понедельника кубинские энергетики приступили к восстановлению электроснабжения.