На Кубе произошел пятый за месяц тотальный блэкаут

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Кубе произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы.
- Колебание в сети привело к отключению, несмотря на начавшееся восстановление после масштабного блэкаута.
МЕХИКО, 4 авг - РИА Новости. На Кубе вновь произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы, несмотря на начавшееся ранее восстановление после масштабного блэкаута, сообщило государственное издание Cubadebate.
"Несколько минут назад произошло новое отключение Национальной электроэнергетической системы. Несмотря на достигнутый сегодня прогресс, колебание в сети привело к ее отключению", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Национальная электроэнергетическая компания Union Electrica сообщила накануне о полном отключении национальной энергосистемы, которое произошло в 22.43 по местному времени (05.43 понедельника мск). В течение понедельника кубинские энергетики приступили к восстановлению электроснабжения.
Куба в последние годы регулярно сталкивается с масштабными перебоями в электроснабжении из-за изношенности генерирующих мощностей и дефицита топлива. За последние 30 дней национальная электроэнергетическая система полностью отключилась пять раз.