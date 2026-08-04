Рейтинг@Mail.ru
На Кубе произошел пятый за месяц тотальный блэкаут - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:08 04.08.2026
На Кубе произошел пятый за месяц тотальный блэкаут

На Кубе вновь произошло полное отключение национальной энергосистемы

© REUTERS / Norlys PerezБлэкаут в Гаване, Куба
Блэкаут в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© REUTERS / Norlys Perez
Блэкаут в Гаване, Куба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Кубе произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы.
  • Колебание в сети привело к отключению, несмотря на начавшееся восстановление после масштабного блэкаута.
МЕХИКО, 4 авг - РИА Новости. На Кубе вновь произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы, несмотря на начавшееся ранее восстановление после масштабного блэкаута, сообщило государственное издание Cubadebate.
"Несколько минут назад произошло новое отключение Национальной электроэнергетической системы. Несмотря на достигнутый сегодня прогресс, колебание в сети привело к ее отключению", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Гавана - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Россия и Куба прорабатывают совместные проекты в энергетике, заявил посол
25 июля, 08:03
Национальная электроэнергетическая компания Union Electrica сообщила накануне о полном отключении национальной энергосистемы, которое произошло в 22.43 по местному времени (05.43 понедельника мск). В течение понедельника кубинские энергетики приступили к восстановлению электроснабжения.
Куба в последние годы регулярно сталкивается с масштабными перебоями в электроснабжении из-за изношенности генерирующих мощностей и дефицита топлива. За последние 30 дней национальная электроэнергетическая система полностью отключилась пять раз.
Гавана во время энергетической блокады - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Российский посол назвал энергетическую блокаду против Кубы преступной
24 июля, 08:09
 
В миреКуба
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала