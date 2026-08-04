В Крыму задержали агента Киева, собиравшего дроны с помощью 3D-принтеров

Краткий пересказ от РИА ИИ В Крыму задержали гражданина России, подозреваемого в государственной измене.

Мужчина по заданию сотрудника СБУ собирал сведения о передвижении военной техники и расположении объектов инфраструктуры, а также изготавливал и собирал беспилотники с использованием 3D-принтеров.

У подозреваемого изъяты четыре 3D-принтера, 22 дрона и более 200 комплектующих.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Задержан житель Крыма, который по заданию СБУ печатал на 3D-принтере детали к беспилотникам и собирал их, у него изъяты четыре 3D-принтера и 22 дрона, сообщил ЦОС ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым задержан гражданин России , подозреваемый в совершении государственной измены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что житель крымского Красноперекопска, уроженец Херсонской области 1993 года рождения в мессенджере Telegram был завербован сотрудником СБУ и по его указанию собирал и передавал сведения о передвижении военной техники, местах дислокации подразделений ВС России и расположении объектов критической инфраструктуры полуострова.

"В последующем по заданию куратора подозреваемый организовал изготовление с использованием 3D-принтеров отдельных составляющих элементов и сборку беспилотных летательных аппаратов, в том числе оборудованных устройствами для автоматического сброса боеприпасов", - добавили в ФСБ.

У фигуранта изъяли четыре ЗD-принтера, 22 БПЛА самолетного и квадрокоптерного типов, средства управления ими, свыше 200 комплектующих, в том числе, аккумуляторные батареи, электродвигатели с винтами, антенны, оптико-волоконный кабель, средства электронной вычислительной техники, радиостанции, жесткие диски, флеш-накопители, мобильные телефоны