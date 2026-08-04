ФСБ: агенты Киева не смогли найти объекты ПВО в Крыму

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Задержанные агенты Киева не смогли найти объекты ПВО в Крыму по заданию куратора, но получили выплату и новое задание - исправить в Симферополе вывеску на украинский язык, рассказал один из агентов на видео от ЦОС ФСБ России.