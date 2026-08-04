Краткий пересказ от РИА ИИ
- Задержанные агенты Киева не смогли найти объекты ПВО в Крыму по заданию украинских спецслужб.
- Агентам поручили новую задачу — исправить вывеску на украинский язык в Симферополе.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Задержанные агенты Киева не смогли найти объекты ПВО в Крыму по заданию куратора, но получили выплату и новое задание - исправить в Симферополе вывеску на украинский язык, рассказал один из агентов на видео от ЦОС ФСБ России.
По информации ФСБ, в Севастополе задержаны двое россиян, которым украинские спецслужбы поручили совершить в Крыму теракт против руководителя одного из новых регионов.
«
"Работа заключалась в том, чтобы найти ПВО, но мы ее нашли, поэтому вернулись в Симферополь", - рассказал агент Киева на видео.
Он сообщил, что от украинских кураторов они получили выплаты, и вскоре агентам Киева была предложена еще одна работа, связанная с изменением русских слов на украинские.
«
"Суть заключалась в том, чтобы исправить русский язык на украинский на вывеске в Симферополе", - уточнил агент Киева.