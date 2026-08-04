Мишустин поблагодарил жителей Крыма за помощь туристам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Мишустин проводит совещание по развитию туристической отрасли в России.
- Премьер-министр поблагодарил бизнес и жителей Крыма за помощь туристам.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил бизнес и жителей Крыма за помощь туристам.
Мишустин во вторник собрал в Горно-Алтайске совещание по развитию туристической отрасли в России. Премьер констатировал, что в Крыму и Севастополе отрасли пришлось непросто, а также заявил, что власти продолжат поддержку туризма на полуострове.
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"Хочу искренне поблагодарить предпринимателей и в целом жителей полуострова, которые в трудный для себя момент проявили высокую ответственность, не отвернулись от проблем путешественников, приехавших в отпуск на крымское побережье. А оказывали им посильную помощь", - сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что действия ВСУ, направленные на причинение ущерба российскому энергетическому сектору, связаны с попытками противника, в том числе, сорвать курортный сезон на юге страны, в том числе в Крыму.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.