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Мишустин поблагодарил жителей Крыма за помощь туристам - РИА Новости, 04.08.2026
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Туризм
 
08:19 04.08.2026
Мишустин поблагодарил жителей Крыма за помощь туристам

Мишустин поблагодарил бизнес и жителей Крыма за помощь туристам

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин проводит совещание по развитию туристической отрасли в России.
  • Премьер-министр поблагодарил бизнес и жителей Крыма за помощь туристам.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил бизнес и жителей Крыма за помощь туристам.
Мишустин во вторник собрал в Горно-Алтайске совещание по развитию туристической отрасли в России. Премьер констатировал, что в Крыму и Севастополе отрасли пришлось непросто, а также заявил, что власти продолжат поддержку туризма на полуострове.
«
"Хочу искренне поблагодарить предпринимателей и в целом жителей полуострова, которые в трудный для себя момент проявили высокую ответственность, не отвернулись от проблем путешественников, приехавших в отпуск на крымское побережье. А оказывали им посильную помощь", - сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что действия ВСУ, направленные на причинение ущерба российскому энергетическому сектору, связаны с попытками противника, в том числе, сорвать курортный сезон на юге страны, в том числе в Крыму.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.
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