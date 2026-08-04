Эксперт объяснила, почему вредно постоянно носить кеды

Краткий пересказ от РИА ИИ Кеды с плоской подошвой не поддерживают свод стопы, что повышает риск плоскостопия и болей в коленях и спине, рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Качественные кроссовки с анатомической подошвой полезны, но важно подбирать модель под конкретную задачу и сезон, а также чередовать обувь.

Модели кроссовок с резиновой подошвой, синтетическими вставками и слабой вентиляцией не подходят для длительного ношения из-за усиления потливости и потери амортизирующих свойств со временем.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Кеды с плоской подошвой не поддерживают свод стопы, что повышает риск плоскостопия и болей в коленях и спине, рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

"Есть и откровенно неподходящие варианты. Например, кеды с плоской подошвой не дают нужной поддержки свода стопы, а это повышает риск развития плоскостопия и может провоцировать боли не только в стопах, но и в коленях, спине", - сказала Лялина в беседе с "Лентой.ру"

По словам эксперта, качественные кроссовки с анатомической подошвой полезны: они поддерживают свод стопы и смягчают удары, особенно для активных людей. Однако важно подбирать модель под конкретную задачу и сезон, а также чередовать обувь, чтобы стопа не привыкала к одной нагрузке, подчеркнула Лялина.

"Особого внимания заслуживают модели с резиновой подошвой, синтетическими вставками и слабой вентиляцией. Да, они неплохо защищают от дождя и выглядят практично, но долго в них ходить не стоит: уже через два часа в такой обуви заметно усиливается потливость, а это создает благоприятные условия для появления мозолей и грибковых поражений кожи", - отметила эксперт.

Лялина добавила, что со временем такие кроссовки теряют амортизирующие свойства и деформируются, из-за чего перестают быть удобными и начинают неправильно нагружать суставы и позвоночник.