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Эксперт объяснила, почему вредно постоянно носить кеды - РИА Новости, 04.08.2026
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13:49 04.08.2026
Эксперт объяснила, почему вредно постоянно носить кеды

Лялина: ношение кед с плоской подошвой повышает риск болей в коленях и спине

© РИА Новости / Одиноков Евгений Кеды
Кеды - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Одиноков Евгений
Кеды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кеды с плоской подошвой не поддерживают свод стопы, что повышает риск плоскостопия и болей в коленях и спине, рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.
  • Качественные кроссовки с анатомической подошвой полезны, но важно подбирать модель под конкретную задачу и сезон, а также чередовать обувь.
  • Модели кроссовок с резиновой подошвой, синтетическими вставками и слабой вентиляцией не подходят для длительного ношения из-за усиления потливости и потери амортизирующих свойств со временем.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Кеды с плоской подошвой не поддерживают свод стопы, что повышает риск плоскостопия и болей в коленях и спине, рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.
"Есть и откровенно неподходящие варианты. Например, кеды с плоской подошвой не дают нужной поддержки свода стопы, а это повышает риск развития плоскостопия и может провоцировать боли не только в стопах, но и в коленях, спине", - сказала Лялина в беседе с "Лентой.ру".
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По словам эксперта, качественные кроссовки с анатомической подошвой полезны: они поддерживают свод стопы и смягчают удары, особенно для активных людей. Однако важно подбирать модель под конкретную задачу и сезон, а также чередовать обувь, чтобы стопа не привыкала к одной нагрузке, подчеркнула Лялина.
"Особого внимания заслуживают модели с резиновой подошвой, синтетическими вставками и слабой вентиляцией. Да, они неплохо защищают от дождя и выглядят практично, но долго в них ходить не стоит: уже через два часа в такой обуви заметно усиливается потливость, а это создает благоприятные условия для появления мозолей и грибковых поражений кожи", - отметила эксперт.
Лялина добавила, что со временем такие кроссовки теряют амортизирующие свойства и деформируются, из-за чего перестают быть удобными и начинают неправильно нагружать суставы и позвоночник.
При наличии плоскостопия, высокого подъема или вальгусной деформации обычные модели могут не подойти, и тогда лучше выбирать ортопедические варианты или использовать специальные стельки, а кеды носить лишь короткое время, порекомендовала специалист.
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