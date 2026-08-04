Путин подписал закон о рекламе услуг по организации обращения криптовалют

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий требования к рекламе услуг по организации обращения цифровых валют.

Закон определяет особенности организованной торговли цифровыми валютами и цифровыми правами, а также прописывает права и обязанности участников рынка, включая Банк России.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает требования к рекламе услуг по организации обращения цифровых валют и вносит ряд других изменений, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ вносит в законодательство изменения, необходимые для реализации закона "О цифровых валютах и цифровых правах". В частности, он устанавливает требования к рекламе услуг по организации обращения криптовалют, обязывая указывать в ней наименование организатора обращения и источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством.

Такая реклама должна предупреждать о высоких рисках и возможных финансовых потерях в результате операций с криптовалютами. Также она должна предлагать ознакомиться с возможными рисками до совершения сделок (операций) с такими валютами и информировать о наличии законодательных ограничений в отношении таких сделок.

В рекламе соответствующих услуг запрещается указывать конкретные цифровые валюты и прогнозы изменения их курса, а также гарантировать или обещать доходность вложений в будущем, в том числе на основе реальных показателей в прошлом.

Помимо этого, определяются особенности организованной торговли цифровыми валютами и цифровыми правами, а также их учета, и предусматривается возможность использования криптовалюты при клиринге. Одновременно прописываются права и обязанности цифровых депозитариев, брокеров, управляющих компаний и Банка России.

При этом закрепляется право кредитных организаций и филиалов иностранных банков осуществлять обращение и организацию обращения цифровых валют, а также совершать сделки и операции с ними. А управляющим компаниям банковских холдингов деятельность по организации обращения криптовалют запрещается.

По аналогии с участниками рынка ценных бумаг определяются особенности банкротства участников рынка цифровых валют. Кроме того, устанавливаются правила обращения взыскания на цифровые валюты и цифровые права должников и наложения ареста на такие активы, а также исполнения требований судебных актов цифровыми депозитариями и операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.