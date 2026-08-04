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Путин подписал закон о рекламе услуг по организации обращения криптовалют - РИА Новости, 04.08.2026
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16:29 04.08.2026
Путин подписал закон о рекламе услуг по организации обращения криптовалют

Путин подписал закон о рекламе услуг по организации обращения цифровых валют

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий требования к рекламе услуг по организации обращения цифровых валют.
  • Закон определяет особенности организованной торговли цифровыми валютами и цифровыми правами, а также прописывает права и обязанности участников рынка, включая Банк России.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает требования к рекламе услуг по организации обращения цифровых валют и вносит ряд других изменений, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ вносит в законодательство изменения, необходимые для реализации закона "О цифровых валютах и цифровых правах". В частности, он устанавливает требования к рекламе услуг по организации обращения криптовалют, обязывая указывать в ней наименование организатора обращения и источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством.
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Такая реклама должна предупреждать о высоких рисках и возможных финансовых потерях в результате операций с криптовалютами. Также она должна предлагать ознакомиться с возможными рисками до совершения сделок (операций) с такими валютами и информировать о наличии законодательных ограничений в отношении таких сделок.
В рекламе соответствующих услуг запрещается указывать конкретные цифровые валюты и прогнозы изменения их курса, а также гарантировать или обещать доходность вложений в будущем, в том числе на основе реальных показателей в прошлом.
Помимо этого, определяются особенности организованной торговли цифровыми валютами и цифровыми правами, а также их учета, и предусматривается возможность использования криптовалюты при клиринге. Одновременно прописываются права и обязанности цифровых депозитариев, брокеров, управляющих компаний и Банка России.
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При этом закрепляется право кредитных организаций и филиалов иностранных банков осуществлять обращение и организацию обращения цифровых валют, а также совершать сделки и операции с ними. А управляющим компаниям банковских холдингов деятельность по организации обращения криптовалют запрещается.
По аналогии с участниками рынка ценных бумаг определяются особенности банкротства участников рынка цифровых валют. Кроме того, устанавливаются правила обращения взыскания на цифровые валюты и цифровые права должников и наложения ареста на такие активы, а также исполнения требований судебных актов цифровыми депозитариями и операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки.
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